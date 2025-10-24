4 znaka srešće konačno svoju srodnu dušu u novembru, zvezde im donose fatalnu ljubav

Vaga, Škorpija, Devica i Ribe imaće prilike da sretnu konačno svoju srodnu dušu u novembru, njima će zvezde biti naklonjene po pitanju ljubavi.

Astro prognoze za novembar nagoveštavaju da će 4 horoskopska znaka moći da pronađu svoju srodnu dušu. Od intenzivnih vibracija sezone Škorpija do slučajnih planetarnih poravnanja, sve će se uroti da pomogne određenim znakovima da pronađu „onu pravu osobu“.

Naredni mesec donosi snažan „koktel“ astroloških energija koje postavljaju temelje za duboke veze. Oko većeg dela novembra, Sunce sija u strastvenoj Škorpiji, znaku koji je sinonim za transformaciju, intimnost i istinu. Venera ulazi u Škorpiju 6. novembra, pa ljubav poprima sudbonosni susret

A do 19. novembra 2025. godine stiže mlad mesec u Škorpiji, donoseći svež talas energije. Mladi meseci simbolizuju nova poglavlja. Ovaj podstiče postavljanje namera za duboke, transformativne odnose. To je kao kosmičko dugme za resetovanje vašeg srca.

Ova 4 znaka horoskopa će u novembru 2025. godine upoznati „srodnu dušu“.

Vaga – imate velikog obožavatelja

Novembar 2025. godine spreman je da donese ravnotežu koja vam je bila potrebna. Venera provodi kraj oktobra u vašem znaku, pa pojačava vaš šarm i magnetizam. Do početka novembra, Venera prelazi u Škorpiju, što za Vagu znači pomeranje fokusa na vaše vrednosti i sektor samopoštovanja.

Kako je to dobro za romantiku? Pa, Venera u Škorpiji pojačava vaše unutrašnje samopouzdanje i auru misterije, čineći vas neočekivano neodoljivim za nekoga sa emotivnom dubinom.

Nemojte da se iznenadite ako počnu da vam je javljaju obožavaoci preko posla, na društvenim okupljanjima, pa čak i onlajn.

Još jedan veliki pomagač je naknadni sjaj nedavnog ciklusa pomračenja koji je verovatno uticao na vas.

Držite oči otvorene oko punog meseca u Biku 5. novembra, ta lunacija pogodiće deo vašeg horoskopa koji se bavi dubokom intimnošću i poverenjem. Možda će otkriti osećanja (vaša ili tuđa) koja su bila skrivena.

Na primer, stari prijatelj bi mogao da prizna da je godinama osećao varnicu, ili biste mogli da upoznate osobu koja se odmah oseća dovoljno „sigurno“ da uzme vašu dušu u svoje ruke.

Iskoristite prilike za druženje i umrežavanje ovog meseca, čak i ako je to van vaše uobičajene rutine. Osoba koju upoznate možda nije vaš tip, ali bi mogla biti upravo ona koja vam je potrebna.

Mnoge Vage će otkriti da veza koja se sada formira ima lakoću komunikacije i zajedničku viziju budućnosti. obeležja veze srodnih duša za vas.

Škorpija – sve oči su uprte u vas

Ovo je vaše godišnje doba, a sa Suncem u Škorpiji tokom većeg dela novembra, sve oči će biti uprte u vas. Stvoreni ste za veze po principu „sve ili ništa“.

Venera klizi u Škorpiju 6. novembra, a ovaj tranzit je poput reflektora na Škorpijinu prirodnu privlačnost. Zračite magnetnim, gotovo enigmatičnim šarmom koji je nemoguće ignorisati.

Za slobodne Škorpije, ovo je idealno vreme da upoznate nekoga koga će očarati vaš intenzitet i autentičnost. Nećete morati da se smirujete ili da se igrate fino – zapravo, biti svoj istinski strastveni ja je upravo ono što će privući pravu osobu.

A ako se već viđate sa nekim ili imate simpatiju na umu, očekujte da će se strast pojačati. ​​Dugogodišnji prijatelji bi vas mogli iznenada videti u novom svetlu, ili bi povremeni sastanak mogao brzo da se pretvori u duboke vode povezanosti.

Pun mesec u Biku 5. novembra osvetljava vašu mrežu odnosa. To bi moglo da znači da ćete konačno upoznati nekoga značajnog (možda na društvenom događaju ili čak na poslu, s obzirom na Bikovu ljubav prema udobnom okruženju – možda omiljeni kafić ili dnevna soba prijatelja).

Alternativno, ako ste negovali osećanja prema nekome, ovaj pun mesec bi mogao da podstakne jednog od vas da progovori.

U novembru takođe Mars (vaš tradicionalni vladar) raste u avanturističkom Strelcu, što rasplamsava vaše samopouzdanje i iskrenost.

I zapamtite ovo: retrogradni Merkur ovog meseca mogao bi vam koristiti tako što ćete ponovo izroniti prošlu vezu. Škorpije često imaju „onog koji je pobegao“ negde u svojoj priči.

Nemojte se iznenaditi ako vam se ta osoba neočekivano javi ili ako je slučajno sretnete (možda bukvalno sudarajući kolica u prolazu prodavnice).

Devica – upoznavanje preko prijatelja

Često pristupate ljubavi sa istom pedantnošću koju primenjujete na sve ostalo u životu. Praktične, promišljene, ponekad pomalo oprezne – niste tip koji skače pre nego što pogleda (i analizira, i preispita). Ali znate šta?

Novembar 2025. je ovde da nežno razoruža tu opreznost i predstavi vam nešto nesumnjivo stvarno. Da, čak i vi, zemljane Device, možete biti zatečeni vezom srodne duše koju nijedna tabela prednosti i mana ne bi mogla da predvidi. Kosmički uslovi sazrevaju da upoznate nekoga ko vam se čini kao partner za koga ste se nesvesno pripremali.

Jedan od značajnih astroloških pokretača za Devicu ovog meseca je Saturn u Ribama, vašem suprotnom znaku. Saturn, veliki učitelj, već neko vreme se kreće kroz Ribe (vaš sektor odnosa), učeći vas lekcijama o posvećenosti, granicama i onome što vam je zaista potrebno od drugih. Ovo je savršeno mesto za susret sa srodnom dušom.

Dodajući malo magije, Neptun je takođe u Ribama, blizu Saturna. Neptun donosi dašak slučajnosti i sanjarenja – neobična vibracija za praktičnu Devicu, ali važna. Zajedno, Saturn i Neptun u vašoj 7. kući veza sugerišu predodređeni susret koji se oseća duhovno i utemeljujuće istovremeno.

Sada, hajde da budemo konkretni: kako biste mogli da upoznate ovu osobu? Jupiter u Raku ističe vašu 11. kuću prijateljstava, zajednica i nada. Ovo sugeriše da sreća dolazi kroz vaš društveni krug ili umrežavanje.

Možda ćete se upoznati sa nekim preko zajedničkih prijatelja (možda na večeri kod prijatelja ili grupnom izletu).

Ili možda sarađujete sa novim kolegom ili se pridružite nekom odeljenju/klubu i slažete se sa nekim koga zajednički zanima. Jupiter je dobronameran – često nam daruje veze koje proširuju naš svet. Zato se nemojte zatvarati kod kuće celog meseca, Device. Recite da tom pozivu ili tom Zum susretu; nikad ne znate ko bi mogao biti sa druge strane „zdravo“.

Ribe – zvezde pevaju vašu pesmu

Romantična sudbina je u vašem znaku ovog novembra. Kao Ribe, živite sa srcem širom otvorenim za misterije univerzuma. Verujete u srodne duše, znake i moć prave ljubavi – možda više nego bilo koji drugi znak.

Ta vaša velika energija sanjarenja često znači da ste zamišljali (i možda čeznuli za) tom jedinstvenom vezom u životu. Evo kosmičke vesti: vrsta susreta o kojoj se pišu pesme i poeme mogla bi biti na vašem horizontu, počevši od sada. Planete se poravnavaju na način koji sugeriše da bi vaša sledeća velika ljubav mogla upravo ući u vaš život u narednim nedeljama.

Razmislite o postavljanju teme: Saturn je trenutno u Ribama, usidrujući i kristališući vaše snove. U proteklih godinu dana, Saturn vas je učio da sebe shvatite ozbiljnije, da se posvetite sopstvenom razvoju i da definišete šta zaista želite.

U međuvremenu, vaša vladajuća planeta Neptun je takođe u Ribama, posipajući malo vilinske prašine po svemu.

Možda ćete sada upoznati nekoga i osetiti telepatsku ili psihičku vezu, onu vrstu veze gde završavate jedno drugom rečenice ili intuitivno osećate šta drugi oseća.

Možda se pridružite kreativnoj radionici, posetite koncert ili jednostavno provedete više vremena na mestima koja volite (umetnički studiji, plaža, udobne knjižare?), a Jupiter organizuje susret istomišljenika i sličnih srca.

Novembar 2025. bi lako mogao postati jedno od najpamtljivijih poglavlja vaše lične ljubavne priče.

Za mnoge Ribe, ovo bi moglo značiti susret sa partnerom koji deli vaša duhovna ili kreativna interesovanja.

Do kraja meseca, možete se naći u vezi koja se oseća vođena nečim većim. Nežna je, duboka je i oseća se kao povratak kući. Da, Ribe, zvezde pevaju vašu pesmu – i neko poseban sluša.

(Krstarica/Glossy)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com