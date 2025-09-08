5 horoskopskih znakova čiji će se ljubavni život drastično promeniti u septembru 2025.

U septembru 2025. mesec ljubavi će se okrenuti u korist pet horoskopskih znakova, jer astrološke promene otvaraju vrata dubljim vezama. Saturn se 1. septembra vraća u znak Riba, donoseći nagrade za ono na čemu ste radili, dok Merkur ulazi u Devicu 2. septembra i tera vas da obraćate pažnju na sitne detalje u odnosima. U prilog emocijama ide i trigon Jupitera u Raku s Severnim čvorom u Ribama 3. septembra, neposredno pre Lunarnog pomračenja 7. septembra, koje ubrzava promene i donosi magiju u romansu. Konačno, Venera prelazi u Devicu 19. septembra, a Sunčevo pomračenje u Devici 21. septembra obećava novi početak na ljubavnom planu.

Ribe

Drage Ribe, otvorite srce i dozvolite ljubavi da uđe. Merkur u Devici od 2. septembra razbistriće vaše želje i poboljšaće komunikaciju sa partnerom, a Venera u Devici od 19. septembra rasplamsaće strasti. Sunčevo pomračenje u Devici 21. septembra podstaknuće početak nove, dublje veze ili produbljenje postojećeg odnosa – budite spremni da kažete šta stvarno želite.

Devica

Za Device je povratak Saturna u Ribe 1. septembra prilika da ubiru plodove prethodnog rada na vezi. Trigon Jupitera i Severni čvor 3. septembra, praćen Lunarnim pomračenjem 7. septembra, donosi jasnoću i bliskost: možda ćete otkriti skrivene osećaje ili ojačati vezu sa dugogodišnjim partnerom. Ovo je period u kome se sve dešava s višom svrhom – verujte procesu.

Ovan

Ovnovi ulaze u septembar sa obnovljenom verom u ljubav. Merkur u Vagi od 18. septembra poboljšaće komunikaciju u partnerstvu, dok Sunce u Vagi od 22. septembra pokreće vašu sezonu samopouzdanja u vezi. Ključ je u optimizmu: samo otvoren stavom prema novim prilikama možete ponovo osloboditi srce i dozvoliti ljubavi da procveta.

Blizanci

Slatki Blizanci doživljavaju unutrašnju transformaciju jer Uran 6. septembra stacionira retrogradno u vašem znaku. To donosi ključna uvida u to kako želite da volite i budete voljeni. Kada Vesta uđe u Strelca 13. septembra, fokus se seli na posvećenost i zajedničke ciljeve: ovo je idealno vreme za veridbu, zajednički dom ili obnavljanje zaveta.

Bik

Bikovi su mesecima „na preseku“ sopstvenih želja i strahova, a Mars koji ulazi u Škorpiona 22. septembra aktivira vašu kuću romantike. Sada je trenutak da preduzmete konkretne korake: predlažite sastanak, otvoreno izrazite osećanja ili zakoračite u novu vezu. Važno je da izbegnete ljubomoru i manipulaciju – tražite istinu i dozvolite da vas duboka veza zaista promeni.

Ovaj septembar biće ključan za Ribe, Device, Ovna, Blizance i Bikove koji su spremni da prihvate promene, poslušaju zvezde i udahnu novi život u svoje veze.

