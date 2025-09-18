5 horoskopskih znakova od 22. septembra doživljava neodoljivu, duboku ljubav

Od 22. do 28. septembra ulazimo u period kada Sunce boravi u Vagi, donoseći energiju mira, harmonije i romantike. Istog dana Mars prelazi u Škorpiona, pojačavajući strastvene veze i otvarajući vrata emotivnim transformacijama koje mogu trajati sve do 4. novembra.

U sredu, 23. septembra, Sunce u Vagi pravi trigone sa retrogradnim Uranom u Blizancima i Plutonom u Vodoliji, naglašavajući neočekivane promene i otkrivanje ličnih istina. Kako sedmica odmiče, Mesec u Strelcu 27. septembra podstiče zajednička putovanja i avanture, čineći vikend savršenim za kratki odmor sa voljenom osobom.

Ponekad su promene suptilne – dovoljan je trenutak u kome shvatite šta vam je stvarno bitno i odlučite da ništa ne stoji na putu toj ljubavi.

Ovan

Romantika kuca na vaša vrata baš kad započne sezona Vage. Ako tražite novu vezu, sedmica je idealna za ulazak u svet zabavljanja ili prihvatanje neočekivane ponude za spoj. Slobodni Ovnovi treba da iskoriste ovaj period za negu sebe i aktivnosti koje ispunjavaju sopstveni život, jer će upravo to privući pravog partnera.

Bik

Mars u Škorpionu unosi intenzitet u vaše odnose. Ako vam je veza trenutno stabilna, ovo je savršeno vreme da je produbite i ostvarite emotivnu bliskost koju zaista želite. Posvetite se vođenju dnevnika ili razgovorima o vlastitim željama, učite da držite prostor za osećanja i zajedno sa partnerom istražujte dublje slojeve intime.

Vodolija

Trigon Sunca u Vagi i retrogradnog Urana u Blizancima oslobađa vas starih strahova i očekivanja. Pustite prošlost, fokusirajte se na sadašnji odnos i dozvolite sebi da verujete u ljubav koja se pojavila. Sada imate šansu da se predate vezi bez prepreka iz sopstvenog uma i otkrijete da je sve što ste tražili već tu.

Vaga

Vaša sezona donosi lično osnaženje, a trigon Sunca i retrogradnog Plutona omogućava vam da povratite svoju moć u ljubavi. Ne morate žrtvovati snove zbog partnera niti dopustiti spoljnim očekivanjima da definišu vašu vezu. Iskoristite ovaj trenutak da definišete odnose po svojim pravilima i otvorite vrata netradicionalnim, ali ispunjavajućim opcijama.

Blizanci

Retrogradni Uran u vašem znaku budi unutrašnju istinu o tome šta vam zaista treba u ljubavi. Kada Mesec u Strelcu 27. septembra pokrene želju za smislenom vezom, otkrićete da prava dubina leži u zajedničkom istraživanju života i podršci na partnerovom putu. Dozvolite sebi da gledate dalje od površinskih očekivanja i otvorite se za vezu koja vas obogaćuje na duhovnom nivou.

