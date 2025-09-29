5 horoskopskih znakova privlače veliku ljubavnu sreću tokom oktobra 2025.

Pet horoskopskih znakova privlači veliku sreću u ljubavi tokom celog oktobra 2025.

Kako hladniji meseci počinju da se spuštaju u vaš život, a vi ste pozvani da provodite ugodne noći u zatvorenom prostoru, važno je da budete iskreni o vrsti obaveze koju želite.

Opšti astro okvir za oktobar

Tokom oktobra Juno ulazi u Strelca 1. oktobra, što pojačava teme posvećenosti i ozbiljnijih odnosa; Merkur ulazi u Škorpiona 6. oktobra, donoseći intenzivne razgovore i jasnoću u emocijama; Venera u Vagi od 13. oktobra i Mlad Mesec u Vagi 21. oktobra otvaraju prostor za harmonične i značajne nove početke u ljubavi.

Blizanci — prilika za dublju posvećenost

Blizanci su u povoljnom periodu jer su ulaganja u lični rast i rad na vezi počela da daju rezultate; Juno u Strelcu može podstaći prelazak na ozbiljniji nivo veze, veridbu ili uspostavljanje dublje emotivne povezanosti, uz potrebu da veruju sebi i partneru.

Ovan — vreme za stvaranje stabilne bliskosti

Ovnov fokus na vezu jača od 13. oktobra kad Venera ulazi u Vagu, a Mlad Mesec 21. oktobra može doneti novu šansu u ljubavi; to je period za izgradnju zajedništva i spremnost na ozbiljnije obaveze, uz naglasak na ravnotežu između lične slobode i partnerske bliskosti.

Bik — intenzitet koji pretvara vezu

Bikovi dobijaju benefite od Merkurovog ulaska u Škorpiona i skorašnjeg povratka intenziteta; suočavanje sa istinom i iskreni razgovori mogu izvući vezu iz krize i omogućiti prelazak u dublju, transformativnu fazu, pod uslovom da se rešavaju neugodne teme direktno.

Lav — izgradnja budućnosti nakon transformacije

Lavovi su prošli kroz period unutrašnjih i partnerskih transformacija tokom Plutonove retrogradne faze; dok Pluton stacionira direktno u sred oktobra, otvara se mogućnost da se prošli izazovi kanališu u planiranje zajedničke budućnosti i postavljanje temelja za dugoročnu stabilnost.

Devica — nagrada za istrajnost i jasnoću

Device su prolazile kroz zahtevno razdoblje zbog uticaja Neptuna i Saturna, ali povratak retrogradnog Neptuna u Pisce krajem oktobra omogućava jasniji pogled na rezultate ranijih napora; to može biti trenutak za ponovno povezivanje, obnavljanje vere u vezu ili privlačenje prave osobe, ako delujete iz srca i iskustva prethodnih lekcija.

Oktobar 2025. donosi pet znakova kojima astrotranziti stvaraju uslove za duboku i trajnu sreću u ljubavi — Blizancima, Ovnovima, Bikovima, Lavovima i Devicama — a ključ je iskrenost, spremnost na promenu i ulaganje u pravu posvećenost

