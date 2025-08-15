5 znakova Zodijaka sa najvećom srećom u ljubavi: Njima su zvezde potpuno naklonjene

Ljubav i porodica su im najvažniji

Sreća u ljubavi je pravi blagoslov, a astrolozi tvrde da postoje oni predstavnici Zodijaka kojima su zvezde naročito naklonjene i koje planeta lepote i ljubavi Venera posebno voli.

Astrolozi otkrivaju da ovih pet horoskopskih znakova imaju najviše sreće u ljubavi.

1. Bik

Hedonizam i dobar ukus Bikova ovde dolazi do potpunog izražaja. Oni imaju sposobnost „čitanja“ drugih ljudi, pa će posle prvog susreta razmotriti sve negativne i pozitivne strane osobe kako bi odlučili da li će doći do sledećeg sastanka.

Bikovi ne rade ništa olako i kada se obavežu, sigurni su da je ta osoba prava. Oni hoće ceo paket, ali ne traže savršenstvo. Imperativ u odnosu s njima je lojalnost. Kada upoznaju takvu osobu, u stanju su da prihvate sve njene mane i ostanu s njom do kraja života.

2. Devica

One imaju odličan ukus kada je odabir partnera u pitanju, ali ne zato što imaju sreće. Device su sklone analiziranju; takođe, mnogo su radile na svojim sposobnostima koje im omogućavaju da nađu najbolju osobu za sebe.

Device su senzibilne, pametne i uče iz svojih grešaka. One mnogo koriste razum, ali umeju da prate i svoje srce. Sposobne su da primete mnoge stvari koje drugima promiču. Oni koji su počeli vezu s Devicom obično nisu svesni da je taj početak samo probno razdoblje, jer će se ovaj znak Zodijaka opustiti i posvetiti tek kad ustanovi da je u tom partneru pronašao sve što traži.

3. Jarac

Jarčevi su poznati po tome što su oprezni, ali oni izgleda imaju „šesto čulo“ kada se radi o ljubavi. Osobe rođene u ovom zemljanom znaku proučavaju ljude i imaju sposobnost da naprave razliku između osobe koja se pretvara da je fina i one koja to zaista jeste.

Jarčevi imaju uvrnut smisao za humor i žele da to ima i njihov partner. Uz sebe žele nekoga ko će ih podržati u vreme krize, ko će moći da ih nasmeje i s kim će moći da provedu kvalitetno vreme. Kada Jarac bira, on bira mudro, zato zna da odabere partnera s kojim je srećan.

4. Vodolija

Vodolija možda nije najemotivniji horoskopski znak, ali je jedan od najinteligentnijih, zbog čega često zna da izabere partnera koji mu odgovara. Njihove najkvalitetnije veze najčešće se rađaju iz dubokih prijateljstava.

Oni sa partnerima dele slična interesovanja, poglede na svet, ali i životnu filozofiju. Njihov partner je uvek drugačiji, kreativan i radoznao. Kada shvate da im je intelektualno i duhovno slaganje važnije od svega drugog i pronađu takvog partnera, Vodolije postaju pravi srećnici koji uživaju u vezi do kraja života.

5. Rak

Ovom horoskopskom znaku ljubav i porodica su najvažniji, pa su zbog toga Rakovi pažljivi pri izboru partnera. Oni se oslanjaju na to da će ih njihova intuicija odvesti do prave osobe.

Partneri ovog znaka Zodijaka uglavnom su saosećajni, kreativni i pažljivi, jer oni neće traćiti vreme na nekog ko nije fantastičan. Rakovi smatraju da su čak i njihovi bivši partneri sjajni i zato najčešće ostaju u kontaktu sa starim ljubavima. Kada su u vezi, Rakovi daju celog sebe.

