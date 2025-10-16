Ako je vaš partner rođen u ovom znaku, za njega ste kraljica i uvek ćete biti na tronu njegovog srca

Njihova ljubav je duboka, posvećena i puna pažnje, pa pored njih žena nikada ne sumnja u svoju vrednost.

Astrolozi ističu da postoje horoskopski znaci koji svoje partnerke stavljaju na pijedestal. Njihova ljubav je nesebična, posvećena i puna pažnje, a žena pored njih uvek se oseća posebno i voljeno.

Lav — žena kao centar njegovog sveta

Lavovi su poznati po svom velikom srcu i potrebi da vole snažno i otvoreno. Kada se zaljube, partnerka postaje njihova kraljica – osoba kojoj pružaju pažnju, divljenje i odanost. Oni vole da pokažu svetu koliko im je stalo, pa njihova partnerka nikada ne ostaje u senci.

Bik — stabilnost i odanost bez granica

Bikovi su znak koji u ljubavi traži sigurnost i trajnost. Kada pronađu pravu osobu, spremni su da joj pruže sve – od materijalne sigurnosti do emotivne topline. Njihova partnerka je za njih centar doma i života, a njihova odanost traje zauvek.

Rak — emotivna posvećenost

Rakovi su izuzetno emotivni i brižni. Kada vole, partnerku stavljaju na prvo mesto i trude se da joj pruže osećaj sigurnosti i topline. Njihova ljubav je nežna, ali snažna, a žena pored njih uvek zna da je voljena i cenjena.

