Astrolozi saglasni: Ovaj znak je najvatreniji u krevetu, ali nije i savršen, evo koji je najbolji, ubedljivo!

Svima je poznato da je prema osnovnim odlikama Škorpija horoskopski znak koji je najbolji u krevetu. Ali ni ona nije savršena. Nekome bi se možda više dopala Vodolija, koja voli da eksperimentiše, nekome direktni Ovan, a nekome napadna Devica. U krevetu je najbolji onaj horoskopski znak koji vama najviše odgovara.

Ovan

Ovaj vatreni znak poznat je po svojoj direktnosti. Ovan se neće libiti da sa vama podeli svoje najnestašnije fantazije. Jedini problem sa njima je to što oni vole odmah da pređu na stvar, pa ako volite malo dužu predigru, nećete se usrećiti s Ovnom. Ali na Ovna uvek možete računati kad se radi o preuzimanju vođstva. Ipak, najčešće se sve odigra previše brzo.

Bik

Za razliku od Ovna, Bik voli da uživa u seksu i da se kreće polako. Romantični uvod u vidu večere ili vina uz sveće savršen je da ih zagreje. A kada se Bik zagreje, spremite se za dugu predigru, jer on želi da udovolji. Ako ste romantični, Bik je stvoren za vas.

Blizanci

Blizanci će upotrebiti svu svoju inteligenciju i dovitljivost da vas skinu. A čak i kad vas skinu, nastaviće da vam laskaju. Sa njima je seks preko telefona savršen, jer vole da pričaju i imaju bujnu maštu.

Rak

Rakovi su veoma emotivni, pa uglavnom ne pristaju na seks ako nemaju jake emocije prema drugoj osobi. Seks za njih mora da bude lep, poetičan i topao. Ako je nežnost ono što najviše cenite u seksu, Rak je najbolji izbor za vas.

Lav

Lavova strastvena i avanturistička priroda ne može se obuzdati. On će uvek iznalaziti nove načine da vas zadovolji i da vi zadovoljite njega, ali će stalno težiti tome da ostane dominantan. Seks sa Lavom nećete moći da zaboravite, ali nemojte da se razočarate kada shvatite da je njemu vaše zadovoljstvu uvek na drugom mestu u odnosu na njegovo.

Devica

Stidljiva i oprezna Devica iznenađujuće je slobodna i razuzdana u krevetu. Rezervisanost i prizemnost ne odnose se na njihovu požudu. Kada Devica jednom stekne poverenje u vas, nećete imati ni trenutak mira (bar kada se radi o seksu).

Vaga

Vaga je umetnik kada se radi o seksu. Ona želi da bude u savršenom skladu sa svojim partnerom, da svaki detalj u okruženju bude na mestu i da atmosfera bude idealna. Vage vole lep donji veš, masaže eteričnim uljima i laganu muziku. A na one koji sa njima završe u krevetu deluju opijajuće.

Škorpija

Vatrena i raskalašna Škorpija ima najjači libido u celom Zodijaku. Njihov seksualni magnetizam teško se ignoriše. U krevetu se pokazuju kao savršeni ljubavnici, vole da zadovolje i sebe i svog partnera, ali je često seks jedino što im treba od vas, pa se posle seksa, kad se Škorpija ohladi, možete osećati iskorišćeno.

Strelac

Strelac je majstor zavođenja i uživa u lovu na nove „žrtve“. On stalno usavršava svoju veštinu zavođenja i ustremljuje se na objekat svojih želja tek kada ga potpuno razoruža, a onda na scenu stupa njegova spretnost u seksu. Ako volite intenzivnu predigru, Strelac je idealan izbor za vas.

Jarac

Jarac možda deluje uzdržano, ali je u krevetu, kad do njega dođe, neočekivano strastven ljubavnik. Njemu mnogo treba da napravi prvi korak, strpljiv je do granice drskosti, ali kad jednom dospete do kreveta, Jarac će ispoljiti svu energiju i daće sve od sebe da vas zadovolji. Sa Jarcem samo treba da budete strpljivi i bićete nagrađeni.

Vodolija

Ako volite da eksperimentišete u seksu, s Vodolijom ćete se savršeno uklopiti. Vodolija voli da smišlja nove načine na koje može da zadovolji i sebe i partnera i u tome nepogrešivo uspeva. Sa Vodolijom u krevetu nikad vam neće biti dosadno.

Ribe

Slično kao i Rakovi, i Ribe će više ceniti emocionalnu stranu seksa. Strast, ljubav, pažnja, strpljenje – sve je to važno Ribama. Ali u krevetu ćete vi morati da obavite većinu posla. Ribe vole da budu pasivne tokom seksualnog čina i da uživaju u pažnji koju im posvećuje partner.

