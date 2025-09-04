Baš voli da „švrlja“: Muškarac u ovom horoskopskom znaku teško ostaje veran

Neki horoskopski znaci jednostavno ne mogu da odole izazovima, a jedan se posebno izdvaja po sklonosti ka flertu, kratkotrajnim vezama i impulsivnim ljubavnim avanturama. Njegova energija je snažna, ali često neukrotiva – i to ga čini nepredvidivim partnerom.

Ovan – brz, direktan i neuhvatljiv

Muškarac rođen u znaku Ovna (21. mart – 20. april) poznat je po svojoj strastvenoj prirodi, ali i po tome što teško ostaje u stabilnoj vezi. Njegova potreba za uzbuđenjem i akcijom često ga vodi ka novim iskustvima, pa se ne zadržava dugo u emotivnim predigrama.

Posao mu je važniji od emocija

Ovan je fokusiran na uspeh i konkretne rezultate, pa mu ljubavni život često pada u drugi plan. Nije sklon nežnosti i sitnim pažnjama koje većina žena ceni. U seksu je direktan, eksplozivan i često nestrpljiv – više ga zanima fizička potreba nego emotivna povezanost.

Privlače ga jake žene

Iako voli da „švrlja“, Ovan se najbolje oseća pored žene koja ima stav, zna da ga izazove i ne dozvoljava da je potceni. Ona mora da bude duhovita, emocionalno stabilna i spremna da ga uteši kad je u krizi – ali i da mu „pokaže zube“ kad treba.

Može li se promeniti?

Iako mu je priroda sklona avanturama, Ovan se može promeniti pod uticajem prave osobe. Kada oseti da je neko dovoljno snažan da ga prati, ali i da ga izazove, spreman je da uloži više truda i ostane veran. Ipak, to zahteva strpljenje, mudrost i dobru dozu samopouzdanja od partnerke.

Ovan je znak koji voli da osvaja, ali kad se zaista zaljubi – zna da bude odan. Ključ je u tome da ga ne sputavate, već da ga inspirišete.

