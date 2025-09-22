Četiri muška znaka idealna su za brak i vezu, oličenje su strasti i odanosti

 –  
Foto:Pexels/Jonathan Borba

Zavesti muškarca često nije veliki izazov, ali održati njegovu pažnju kada početna strast splasne može biti puno teže. Astrolozi ističu da pripadnici četiri horoskopska znaka ulažu izuzetno mnogo truda i retko odustaju od ljubavi koju su izgradili.

Bik – stabilnost i odanost

Bikovi su promišljeni i stabilni partneri koji ne podnose neizvesnost. Kada započnu vezu, čine sve da ona uspe i traje – a jedini razlog za njihov odlazak je osećaj da su potpuno blokirani ili nesrećni. Najviše ih drži lepa, doterana partnerka koja voli kuvanje, dobru muziku i uredan dom, u kojem je sve na svom mestu.

Rak – porodični čuvar

Rakovi sanjaju o toplom domu i osećaju sigurnosti. Oni očekuju pažljivu partnerku koja brine da je frižider uvek pun i kuća čista, jer to potvrđuje njihovu vrednost i donosi im mir. Uz tople porodične rituale, Rakovi daju maksimum u osećanjima i retko okreću leđa onima koji im uzvraćaju istu brigu.

Jarac – ambiciozni zaštitnik

Jarci ne ulaze olako u veze i ulažu značajan trud u njihove temelje. Privlače ih ambiciozne, odgovorne i ostvarene žene koje vode računa o sebi i svojim finansijama. Ako partnerka živi “od danas do sutra” i pokazuje neozbiljnost, Jarac brzo završi vezu, ali uz posvećenu osobu ostaje vjeran do kraja .

Škorpija – strast i lojalnost

Za Škorpije jačina veze leži u uzajamnoj lojalnosti. Čak i kada početna vatrena strast oslabi, ostaju uz partnera koji im pokazuje nepokolebljivu odanost. Privlače ih žene sa izraženim libidom, seksualnim veštinama i doteranim izgledom – ali najviše im znači osećaj moći i privrženosti u vezi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com