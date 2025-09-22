Četiri muška znaka idealna su za brak i vezu, oličenje su strasti i odanosti

Zavesti muškarca često nije veliki izazov, ali održati njegovu pažnju kada početna strast splasne može biti puno teže. Astrolozi ističu da pripadnici četiri horoskopska znaka ulažu izuzetno mnogo truda i retko odustaju od ljubavi koju su izgradili.

Bik – stabilnost i odanost

Bikovi su promišljeni i stabilni partneri koji ne podnose neizvesnost. Kada započnu vezu, čine sve da ona uspe i traje – a jedini razlog za njihov odlazak je osećaj da su potpuno blokirani ili nesrećni. Najviše ih drži lepa, doterana partnerka koja voli kuvanje, dobru muziku i uredan dom, u kojem je sve na svom mestu.

Rak – porodični čuvar

Rakovi sanjaju o toplom domu i osećaju sigurnosti. Oni očekuju pažljivu partnerku koja brine da je frižider uvek pun i kuća čista, jer to potvrđuje njihovu vrednost i donosi im mir. Uz tople porodične rituale, Rakovi daju maksimum u osećanjima i retko okreću leđa onima koji im uzvraćaju istu brigu.

Jarac – ambiciozni zaštitnik

Jarci ne ulaze olako u veze i ulažu značajan trud u njihove temelje. Privlače ih ambiciozne, odgovorne i ostvarene žene koje vode računa o sebi i svojim finansijama. Ako partnerka živi “od danas do sutra” i pokazuje neozbiljnost, Jarac brzo završi vezu, ali uz posvećenu osobu ostaje vjeran do kraja .

Škorpija – strast i lojalnost

Za Škorpije jačina veze leži u uzajamnoj lojalnosti. Čak i kada početna vatrena strast oslabi, ostaju uz partnera koji im pokazuje nepokolebljivu odanost. Privlače ih žene sa izraženim libidom, seksualnim veštinama i doteranim izgledom – ali najviše im znači osećaj moći i privrženosti u vezi.

