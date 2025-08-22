Do kraja godine – razvod neizbežan: Ova 3 znaka pucaju pod pritiskom

Astro razvod u najavi: Ova 3 znaka pucaju pod pritiskom pre kraja godine

Nekima kraj godine donosi poklone, drugima – papire za razvod. Ako ste u vezi sa jednim od ovih znakova, možda već osećate da nešto ne štima. Astrologija ne garantuje sudbinu, ali kad se emocije, planete i svakodnevni stresovi poklope – puca ono što je najtanji sloj: poverenje.

Ovo nije tekst za zastrašivanje, već za prepoznavanje. Ako ste u braku, a osećate da ste na ivici – možda ste upravo vi u ovom astrološkom trouglu.

Lav – ego ne prašta

Lavovi su poznati po ponosu, ali ove godine taj ponos prelazi u tvrdoglavost. Partner koji ne pokazuje dovoljno divljenja, podrške ili razumevanja – biva izbrisan. Lav ne trpi ignorisanje, a kad se oseća neviđeno, ne prašta. Do kraja godine, mnogi Lavovi će odlučiti da je bolje biti sam nego u vezi bez aplauza.

Škorpija – emotivna eksplozija

Škorpije su duboke, ali kad se razočaraju – ne traže kompromis. Ova godina im donosi niz emotivnih udara, a ako partner ne zna da ih pročita, dolazi do kraha. Škorpija ne ostaje iz pristojnosti. Ako ne oseća strast, poverenje i sigurnost – odlazi bez osvrtanja.

Blizanci – previše pitanja, premalo odgovora

Blizanci ove godine preispituju sve – od smisla veze do sopstvenih osećanja. Njihova potreba za komunikacijom nailazi na zid, a kad ne dobiju odgovore, kreću dalje. Do kraja godine, mnogi Blizanci će se odlučiti za slobodu, čak i ako to znači razvod.

Šta ako ste u vezi sa jednim od njih?

Ne paničite – astrologija nije presuda. Ali ako osećate da se nešto menja, da se partner povlači, da se komunikacija gubi – možda je vreme za iskren razgovor. Nije poenta da se razvod izbegne po svaku cenu, već da se razjasni da li ste još u istom timu.

Kako prepoznati da veza puca?

– sve češće ćutanje umesto razgovora

– osećaj da ste sami i kad ste zajedno

– izbegavanje dodira, pogleda, zajedničkih planova

– osećaj da ste “na čekanju”

Ako se prepoznajete – ne ignorišite. Do kraja godine, mnoge veze će se testirati. Neke će se raspasti, neke ojačati. Ključ je u iskrenosti.

