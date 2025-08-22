Do kraja godine – razvod neizbežan: Ova 3 znaka pucaju pod pritiskom

Astro razvod u najavi: Ova 3 znaka pucaju pod pritiskom pre kraja godine
Nekima kraj godine donosi poklone, drugima – papire za razvod. Ako ste u vezi sa jednim od ovih znakova, možda već osećate da nešto ne štima. Astrologija ne garantuje sudbinu, ali kad se emocije, planete i svakodnevni stresovi poklope – puca ono što je najtanji sloj: poverenje.
Ovo nije tekst za zastrašivanje, već za prepoznavanje. Ako ste u braku, a osećate da ste na ivici – možda ste upravo vi u ovom astrološkom trouglu.
Lav – ego ne prašta
Lavovi su poznati po ponosu, ali ove godine taj ponos prelazi u tvrdoglavost. Partner koji ne pokazuje dovoljno divljenja, podrške ili razumevanja – biva izbrisan. Lav ne trpi ignorisanje, a kad se oseća neviđeno, ne prašta. Do kraja godine, mnogi Lavovi će odlučiti da je bolje biti sam nego u vezi bez aplauza.
Škorpija – emotivna eksplozija
Škorpije su duboke, ali kad se razočaraju – ne traže kompromis. Ova godina im donosi niz emotivnih udara, a ako partner ne zna da ih pročita, dolazi do kraha. Škorpija ne ostaje iz pristojnosti. Ako ne oseća strast, poverenje i sigurnost – odlazi bez osvrtanja.
Blizanci – previše pitanja, premalo odgovora
Blizanci ove godine preispituju sve – od smisla veze do sopstvenih osećanja. Njihova potreba za komunikacijom nailazi na zid, a kad ne dobiju odgovore, kreću dalje. Do kraja godine, mnogi Blizanci će se odlučiti za slobodu, čak i ako to znači razvod.
Šta ako ste u vezi sa jednim od njih?
Ne paničite – astrologija nije presuda. Ali ako osećate da se nešto menja, da se partner povlači, da se komunikacija gubi – možda je vreme za iskren razgovor. Nije poenta da se razvod izbegne po svaku cenu, već da se razjasni da li ste još u istom timu.
Kako prepoznati da veza puca?
– sve češće ćutanje umesto razgovora
– osećaj da ste sami i kad ste zajedno
– izbegavanje dodira, pogleda, zajedničkih planova
– osećaj da ste “na čekanju”
Ako se prepoznajete – ne ignorišite. Do kraja godine, mnoge veze će se testirati. Neke će se raspasti, neke ojačati. Ključ je u iskrenosti.
