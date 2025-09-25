Do kraja meseca – jedan znak se zaljubljuje do ušiju, drugi raskida zauvek

Ko se zaljubljuje, a ko zauvek raskida? Horoskop otkriva dramatičan kraj meseca.

Do kraja meseca, neki će plakati, a neki će lepršati od zaljubljenosti. Ako ste među ovim znacima, pripremite se – emocionalni rolerkoster je zagarantovan.

Zaljubljivanje koje menja sve

Za jedan vatreni znak, kraj meseca donosi neočekivanu ljubavnu priču. Možda ste već odustali od romantike, ali neko će vas pogledati onako kako niko nije dugo. Biće to spoj koji ne traži objašnjenje – hemija, smeh i osećaj da ste konačno viđeni. Ako ste Lav, Strelac ili Ovan – proverite poruke, možda je već tu.

Raskid koji ne ostavlja prostor za povratak

S druge strane, jedan zemljani znak konačno zatvara vrata. Dosta je bilo kompromisa, čekanja i nadanja. Odluka o raskidu dolazi tiho, ali snažno – kao olakšanje. Ako ste Bik, Devica ili Jarac, ne ignorišite znakove: umor, tišina, osećaj da ste sami i kad ste zajedno. Ovaj put je zauvek – i to je u redu.

Šta da radite ako ste pogođeni

Ako ste među ovim znacima, ne bežite od emocija. Zaljubljeni – dozvolite sebi da uživate, bez analize. Raskinuti – ne vraćajte se unazad, već se okrenite sebi. Kraj meseca je trenutak istine, ali i početak nečeg novog.

