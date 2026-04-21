Duboka i stvarna ljubav stiže za 3 znaka 21. aprila, zaljubiće se do ušiju

Vaga, Škorpije i Ribe zaljubiće se danas do ušiju. Duboka i stvarna ljubav stiže od osobe sa kojom su već u vezi ili od potpuno nove.

Danas, 21. aprila 2026. godine, duboka i stvarna ljubav stiže za tri srećna horoskopska znaka. Lilit, nebesko telo poznato po uticaju na našu stranu senke, trenutno je direktna. Ovo nas stavlja u potpunosti u prvi plan kada je u pitanju romantika i privlačnost.

Prema tome, ako smo zaljubljeni u nekoga u ovom trenutku, to vodi ka nečemu stvarnom. Ovi astrološki znaci su u samom srcu romantičnog vihora u utorak. Iako se može osećati novo i uzbudljivo, takođe je duboko i dovodi nas u mesto topline i sreće.

1. Vaga – uzvraćena vam je ljubav

Osoba sa kojom ste romantično povezani u ovom trenutku izgleda da vam u potpunosti uzvraća osećanja. Tada prvih nekoliko dana privlačnosti počinje da se pretvara u nešto obećavajuće i uzbudljivo. Imate nadu da je to osoba sa kojom ste predodređeni da budete.

Iako faza medenog meseca još nije sasvim završena, svakako uživate u međusobnom upoznavanju. Postoji definitivan potencijal za duboku i trajnu ljubav. To vas čini srećnim i daje vam osećaj kao da stvari zaista počinju da se funkcionišu. Tokom Lilit direktnog kontakta, imate hrabrosti da budete iskreni, a ostalo je romantična istorija.

2. Škorpija – zaljubićete se u novu osobu

Pre nego što dozvolite da stvari postanu previše intenzivne, možda biste želeli da proverite sebe da li se možda previše zaljubljujete u ovu novu osobu u svom životu. U tome nema nužno ništa loše, ali izgleda da Lilitina energija veoma željno deluje na vas. Samo radi ravnoteže, razmislite o tome da stvari idete malo sporije. Zaista nema potrebe za žurbom.

Na današnji dan doživljavate trenutak „vozi ili umri“. Osećate se tako neverovatno dobro u vezi sa osobom sa kojom ste da zaboravljate na sebe. Ipak, to je u redu. Samo se pobrinite da zadržite zdrav razum! Duboka ljubav je ovde, ali ne želite da se izgubite u vezi.

3. Ribe – razmišljate da li da rizikujete

Ovaj dan vam donosi ništa manje od emocionalnog buđenja. Ne možete a da ne osećate romantiku prema određenoj osobi u svom životu. Ovo je lepa stvar i zaista uživate u trenutku.

Lilitina energija vas tera da se osećate kao da je sve ili ništa. To znači da ste spremni da rizikujete svoje srce zbog ove osobe. Da li se isplati? Možda.

Stvar je u tome što na početku ne možemo da procenimo koliko ljubav vredi. Ako želimo da iskusimo život kao ljudi, mogli bismo da idemo po to, rizikujemo ili ne. U utorak je ovo nešto što ste spremni da uradite. Danas duboka i stvarna ljubav stiže i znate da morate biti ranjivi i da se stavite tamo da biste je dobili. Naravno, strašno je, ali nema drugog načina.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com