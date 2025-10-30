Duboka ljubav stiže za 5 horoskopskih znakova naredne nedelje, od 3. do 9. novembra otkriće suštinu

Duboka ljubav stiže naredne nedelje, od 3. do 9. novembra 2025. godine za Blizance, Škorpiju, Bika, Jarca i Lava. Ljubav nije samo reč, već delo. Vreme je da uradite ono što kažete.

Najveći i najsjajniji Supermesec u godini dogodiće se u sredu, 5. novembra, sa punim Mesecom u Biku. Iako je lep na noćnom nebu, Supermesec takođe ima način da otkrije sve neistine ili tajne. Tokom ove lunarne faze, pobrinite se da uradite ono što kažete. Nemojte samo reći partneru kako se osećate, već mu to i pokažite.

Ove nedelje morate biti svesni da ne preterujete sa obećanjima. Razmislite o lekcijama koje ste naučili od 2018. godine, kada je Uran prvi put ušao u ovaj zemljani znak.

U narednoj nedelji, takođe će biti priliv energije Strelca i Škorpije, posebno sa početkom retrogradnog kretanja Marsa, Venere i Merkura. Ovo nije vreme da poričete svoje unutrašnje želje ili da se pretvarate u svojoj vezi. Samo poštujući svoju istinu, pronaći ćete ljubav koju želite.

Ljubav ne zahteva samo iskrenost da bi trajala, već i sposobnost da ispunite ono što kažete. Vaše reči moraju biti usklađene sa izborima koje pravite u svom životu kako biste privukli duboku ljubav.

Dok prolazite kroz dane koji dolaze, uverite se da mislite ono što govorite i da je sve što radite u skladu sa vašim rečima. Na kraju krajeva, ljubav nije samo reč, već delo.

1. Blizanci – pretvorite reči u dela

Pretvorite svoje reči u dela, najdraži Blizanci. U utorak, 4. novembra, Mars će preći u Strelca, gde će ostati do 15. decembra. Ovo vam daje dosta vremena da preduzmete akciju u svom romantičnom životu i pokažete partneru šta vam zaista znači.

Mars je planeta akcije i motivacije. To je ono što pokreće vaše izbore i pomaže vam da napredujete u vezi ili da rizikujete novu ljubav. Ovom energijom ste inspirisani da koristite svoje reči i osećanja kao gorivo za odluke koje donosite. Međutim, ne možete samo da pričate o ljubavi. Morate je i pokazati.

Merkur će biti retrogradan u Strelcu od 9. do 18. novembra. Ova energija će vam pomoći da bolje razumete svoja osećanja i šta želite. Iako ćete morati biti posebno oprezni prema bivšem koji nema najbolje namere, ovo je vaša šansa da napredujete u svom romantičnom životu.

Ovo je neverovatno pogodno i moćno vreme u vašem životu. Ako ste bili oprezni ili niste mogli da sledite svoje srce, to sada završava. Ove nedelje ćete moći da preduzmete akciju i krenete za ljubavlju koju znate da želite. Ljubav je akcija i vreme je da počnete da pokazujete kako se osećate.

2. Škorpija – istina se uvek otkriva

Istina se uvek otkriva, Škorpije. Iako se to možda neće desiti na vašoj vremenskoj liniji, budite sigurni, istina uvek izlazi na videlo. Međutim, morate biti i u prostoru da je primite, bez obzira na pravac koji vodi.

U sredu, 5. novembra, pun Supermesec u Biku će osvetliti noćno nebo, donoseći romantičnu jasnoću i razumevanje. Mesec upravlja vašim emocijama, a u Biku govori o značajnoj vezi ili vašim osećanjima prema vašem ljubavnom životu. Tokom ove lunarne faze, budite sigurni da ste iskreni u vezi sa svojim osećanjima i da ono što izaberete da radite odražava ta osećanja. Iako često govorite o doslednosti i transparentnosti partneru, morate biti sigurni da i vi donosite isto.

Iako su puni Meseci poznati po završecima, to ne znači da vaša veza ide ka raskidu. Kraj bi mogao biti jednostavno prelazak iz opuštenog zabavljanja u nešto ozbiljno, ili biste konačno mogli prestati da se obuzdavate.

Ovo je vreme rasta i evolucije, ali svi izbori koje donesete moraju biti zasnovani na istini. Ne dozvolite da vas stare rane ubede da zakočite divnu vezu ili otpišete nekoga ko ima dobre namere. Dozvolite sebi da vidite šta je zaista tu, u vama i vašoj vezi, kako biste bili sigurni da ste konačno na pravom putu.

3. Bik – prigrlite vrelinu

U ljubavi ste skloni akcionoj orijentaciji, fokusirajući se posebno na dela služenja ili uspostavljanje utemeljenog života sa osobom koju volite. Nije da vam nedostaje sposobnost da prigrlite svoje želje, ali ne dajete sebi uvek dozvolu za to.

Sve će se to, međutim, promeniti kada Venera uđe u Škorpiju u četvrtak, 6. novembra. Venera je planeta ljubavi i u Škorpiji menja vaše prioritete. Ovaj tranzit vraća iskru vašem romantičnom životu. Možete voditi sve praktične razgovore i praviti sve planove, ali na kraju krajeva, to je neopisiva veza između vas i vašeg partnera koja vas drži zajedno.

Venera će ostati u Škorpiji do 30. novembra, pomažući vam da prigrlite svoje želje za ljubavlju i dozvolite da vaša veza raste na nove načine. Romantika će postati prioritet u narednim nedeljama, zato se pobrinite da ostavite dosta trenutaka za kvalitetno vreme ili za zabavu novih ljubavnih interesovanja.

Ova energija će doneti veći osećaj ravnoteže u vašem romantičnom životu. Dozvolite sebi da ostavite praktičnu stranu ljubavi iza sebe i oslušnite svoje želje kako biste mogli da preduzmete akciju na osnovu njih. Ovo je vreme za bližu intimnost i za mnoštvo trenutaka koji će vas nastaviti da izmami osmeh godinama koje dolaze.

4. Jarac – vratite se osnovama

Od 2018. godine, Uran se kreće kroz zemljani znak Bika. Ovo je donelo mnogo iznenađenja, neočekivanih trenutaka i izazov da ostanete fleksibilni kroz sve to.

Uran u Biku je bio o tome da izazovete status kvo ljubavi kako biste mogli da stvorite ono što vam odgovara i funkcioniše za vas. To ne znači da ne uzimate u obzir osećanja svog partnera, ali više nećete raditi nešto samo zato što bi trebalo. Uran u Biku dovodi do veće autentičnosti u vašoj vezi, tako da možete biti sigurni da ste sa osobom sa kojom vam je suđeno da budete. To će osigurati da ste zaista negovali vezu svojih snova, a ne tuđu.

Iako je Uran u Biku predstavljao dramatičan period promena u vašim romantičnim vezama, proći ćete kroz još jedan poslednji test dok se Uran vraća u ovaj zemljani znak od četvrtka, 7. novembra, do 26. aprila 2025. Nakon ovog perioda, Uran se neće vraćati u Bika više od osamdeset godina, što ovo čini ključnim vremenom za vaš ljubavni život.

Razmislite o utemeljenoj prirodi Bika i fokusirajte se na ono što ste već izgradili u svom romantičnom životu i čemu se i dalje nadate. Ovo će vam poslužiti kao poslednja šansa da stvorite ljubav koja je u skladu sa vašim autentičnim potrebama. Takođe će vas podsetiti na vaše prioritete. Sa Bikom koji vas podseća da uživate u malim trenucima, ova sezona će biti sezona čiste ljubavi.

5. Lav – bez naglih zaključaka i impulsivnih odluka

Morate dati prostor za proces. Nema potrebe da donosite zaključke ili impulsivne odluke. Iako to često dolazi iz želje za potragom za jasnoćom, potrebno je da sebi date vremena da prođete kroz trenutni proces u svom romantičnom životu, umesto da pokušavate da ga ubrzate.

Merkur će stati retrogradan u Strelcu u nedelju, 9. novembra, i ostaće ovde do 18. novembra, pre nego što se vrati u Škorpiju. Dok je Merkur u Strelcu, morate biti razmišljeni o tome šta govorite, posebno dugoročnom partneru ili nekome sa kim se nadate da ćete izgraditi život. Strelac upravlja vašim posvećenim vezama i ljubavlju zauvek. U ovom trenutku, vođeni ste da ponovo razmotrite prošle teme kako biste mogli da razvijete novo razumevanje. Ovaj proces se ne može ubrzati.

Ako je ikako moguće, odložite sve promene ili odluke do decembra, kada se Merkur vraća u Strelca. Ovaj period u novembru je period otkrivanja, učenja i sticanja boljeg razumevanja. Kao vatreni znak, može vam biti teško da budete strpljivi kroz teške periode, ali morate to učiniti.

Merkur u Strelcu takođe predstavlja duboku duhovnu vezu u vašem romantičnom životu, tako da morate uložiti u komunikaciju na višem nivou. Retrogradni Merkur može otežati izražavanje vaših želja ili snova za budućnost. Zapamtite, ne morate to da uradite savršeno. Ovo je vreme da ostavite prostor za važne razgovore u vašoj vezi i budite svesni da govorite ili obećavate samo ono što možete da ispunite. Ljubav nije samo u tome da mislite ono što kažete, već i da budete spremni da to ispunite.

