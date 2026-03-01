Duboka prava ljubav konačno će pogoditi 3 znaka od 2. marta, Mesec u Devici će ih zaslepiti!

Mesec u Devici igra svoju igru. Duboka prava ljubav konačno će se desiti Ribama, Vagama i Devicama od 2. marta 2026.

Duboka prava ljubav stiže za tri horoskopska znaka od 2. marta. Imaju sreće tokom Meseca u Devici i verovatno sresti srodnu dušu.

Ovaj lunarni tranzit je tu da nam svima pomogne da dostignemo sledeći nivo sa stilom i gracioznošću. Tokom ovog dana, proveravamo svoje emocije da vidimo da li možemo da se nosimo sa onim što želimo. Verovatno ćemo naučiti neke sjajne lekcije tokom ovog vremena koje će nam pomoći da povećamo svoje šanse.

Tri horoskopska znaka vide svoju trenutnu romantičnu situaciju kao rad u toku, spreman za poboljšanje. Vidimo radikalno poboljšanje jer ga želimo. To je Zakon privlačnosti.

1. Devica – shvatate da drama ne pomaže

Vaš romantični život je i duboko ljubavan i haotičan. Ne znate zašto ponekad postane tako frenetičan, ali to je nešto na šta ste se oslonili. To nije nužno najbolje.

Tokom Meseca u Devici, shvatićete da možete malo da ublažite dramu koju donosite. Samo ta svest vam omogućava da izađete iz sebe i popravite sve što se pretvorilo u haos.

U mogućnosti ste da radikalno poboljšate svoj ljubavni život tokom ovog lunarnog tranzita jer konačno možete da priznate da dramatizam nije potreban. To vas ne vodi nikuda dobro, Device. U ponedeljak je vreme da budete iskreni i iskusite duboku ljubav. Mesec je u vašem znaku, a univerzum vam čuva leđa.

2. Vaga – birajte mudro reči

Od 2. marta očigledno je da sve što kažete svojim voljenima zaista pogađa pravo u centar. Zato morate mudro birati reči.

Ljubaznost je ključna u ponedeljak. Mesec u Devici lako pretvara reči u oružje, zato morate obratiti posebnu pažnju na to šta govorite i kako to govorite. Ne želite nenamerno da povredite nekoga koga volite.

Ako pažljivo komunicirate, završićete sa poboljšanom dinamikom i mnogo srećnijim domaćinstvom. Zato što ste u stanju da budete pažljivi dok se i dalje izražavate, stvarate savršen jezik za romantično isceljenje. Tokom ovog lunarnog tranzita, duboka ljubav stiže, a vi je dočekujete raširenih ruku.

3. Ribe – ovo je vaša sezona

Najbolja stvar koju možete učiniti za svoj ljubavni život jeste da date sve što imate, a da se pritom ne iscrpite. To zahteva snagu, ali ovo je vaša sezona, Ribe. Možete to.

Vi ste veoma brižna, negovateljska osoba, i onaj koga volite to zna. Oni to ne zloupotrebljavaju, ali mogu biti zabrinuti za vašu dobrobit. Ne preterujte sa davanjem. Odvojite vreme za odmor i opuštanje. Vole vas baš takve kakvi jeste. Ne morate da se dokazujete njima ili bilo kome drugom.

Na neki način, ovaj lunarni tranzit vam pomaže da volite sebe zauzvrat. Dajete i dajete, i dok je to lepa stvar, takođe treba da obnovite i nadoknadite tu ljubav. Tokom Meseca u Devici, ta obnova dolazi iznutra. Duboka prava ljubav može se dogoditi samo ako se prvo pobrinete za sebe.

(Krstarica/YourTango)

