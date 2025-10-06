Duboka sreća i ispunjavajuća ljubav stiže za ova 3 znaka, danas će se zaljubiti i preko ušiju, sviđalo im se to ili ne!

Duboka, ispunjavajuća ljubav stiže za 3 horoskopska znaka 6. oktobra 2025. Kada se pun Mesec poravna sa Plutonom, ne možemo a da ne budemo zaljubljeni.

Sam reč ljubav može nas učiniti uzbuđenim i živim, ili ispunjenim strahom i potrebom da zaštitimo svoja srca. U svakom slučaju, istina je da nas, za tri horoskopska znaka, ljubav traži u ponedeljak, sviđalo im se to ili ne.

Videćemo danas da li smo toliko žestoki koliko mislimo da jesmo u suočavanju sa ljubavlju. Pluton signalizuje veliku transformaciju. Da li bi to moglo da znači da je ovog puta ljubav stvarna?

Za tri horoskopska znaka, ljubav pronalazi put direktno do srca, i znaće da li je istinita.

1. Bik – ljubav ka vama

6. oktobra nešto zuji u vazduhu i ne možete a da se ne osećate uzbuđeno što ćete saznati šta se dešava. Možda je to samo predosećaj, ali osećate da je ljubav ovde i da se nekako pripremate za njen dolazak.

Pun Mesec koji se poravnava sa Plutonom stavlja ljubav u oštar fokus za vas. Počećete da shvatate šta ljubav zaista znači za vas i da li ste spremni da je primite.

Čini se da ljubav pronalazi vas u ovom trenutku, jer ste spremni za nju. Bilo da je sa nekim novim ili nekim koga već poznajete, ova energija potvrđuje da ste viđeni i cenjeni. Ljubav ide ka vama.

2. Lav – pitaćete se gde je ljubav bila celog života

Pun Mesec je poznat po tome što budi snažne emocije u vama, Lave, i to bi mogao biti sledeći korak u pronalaženju ljubavi. 6. oktobra ćete osetiti ljubav na način koji će vas naterati da se pitate gde je bila celog vašeg života.

Ovo poravnanje sa Plutonom donosi promenu u vašem stavu prema ljubavi i romantici. Oduvek ste je videli kao ideal, ali idealizovanje ljubavi vam nije uvek funkcionisalo.

Ljubav danas gledate realističnije i zato ona može i hoće da funkcioniše. Ljubav koja sada izlazi na površinu je nemoguće ignorisati. Ona zahteva vašu pažnju, ali je vredno i da joj odvojite vreme.

3. Strelac – sačekajte sa zaključcima, ovo je vreme istine

Život vam je pokazao da je kada je u pitanju ljubav, najbolje dati stvarima vremena pre nego što donesete zaključke. Tokom punog Meseca 6. oktobra, možda biste želeli da razmislite šta se trenutno dešava u vašem životu, jer izgleda da postoje neke ljubavne mogućnosti.

Ovo je vreme istine. Iskrenost koju žudite stiže i postavlja scenu za dublju intimnost. Da li je to nešto što želite, ili će ovo biti još jedan prolaz? Morate se zapitati da li prolazite jer se previše plašite da rizikujete svoje srce.

Život nam svima pokazuje da ako ne rizikujemo, onda nećemo imati to iskustvo, a iskustvo se često ispostavi kao divno. Ovo bi mogao biti vaš srećan dan u ljubavi.

(Krstarica/YourTango)

