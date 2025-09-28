Dva ženska znaka horoskopa imaju najviše sreće u životu: Univerzum ih posebno štiti, ali i nagrađuje!

Zvezde daruju sreću na kvadrat Škorpijama i Strelcima!

Astrolozi smatraju da su žene rođene u ovim horoskopskim znakovima posebne i da ih čeka dug i srećan život. Jednoj je vladar Jupiter, planeta sreće i obilja, a drugoj Pluton, planeta misterije, tame, podsvesti.

Evo o koja dva ženska horoskopska znaka je reč:

Škorpija

Ovaj horoskopski znak je neobično mudar, dopadljiv i ima posebnu energiju. Romantična veza sa Škorpijom je eksplozivna mešavina strasti i intelekta. Ona je seksepilna, moćna i zna šta želi!

Privlače osobe do sebe, često su u centru pažnje i znaju kako da dobiju ono što žele. U duši su nežni romantičari, ali to ne demonstriraju svima. Sva njihova romansa i iskrena ljubav pripašće samo jednoj osobi, onoj koja zaista zasluži njihovo srce.

Potrebna im je osoba kojoj mogu da se otvore i koja će postati deo njihovog unutrašnjeg „ja“, neko ko zadržava sopstvenu individualnost i nezavisnost. Kada pronađu ovu sreću u ljubavi, Škoprije su neverovatno srećne i čeka ih blistava budućnost.

Strelac

Više od svega ceni slobodu i nezavisnost. Odgovorna je samo za sebe, svoje potrebe i život. Iako nije sklona flertovanju, veoma joj je teško da se odluči za ozbiljnu vezu.

Idealan partner za ovaj znak biće neko ko razume njenu želju za slobodom i neće ga mučiti ljubomora ili posesivnost. Žena Strelac ceni slobodu, uživa da ima avanture, putuje, lako se prilagođava i prihvata promene.

Kada se sa njom neko poveže na dubljem nivou, shvatiće koliko je ovaj odnos dragocen.

(Najžena)

