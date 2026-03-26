Dvostruki ljubavni život najčešće vode ova 3 znaka, a to vešto kriju!

Blizanci, Škorpija i Strelac, prema astrolozima, najčešće su skloni da vode dvostruki ljubavni život. To objašnjavaju njihovim karakterom.

Tri znaka horoskopa najčešće vode dvostruki ljubavni život. Oni se u astrološkom opisivanju najčešće pominju kao znakovi koji se lako odlučuju za paralelne ljubavne veze iz više različitih razloga.

Postoje ljudi koji traže stabilnost, jasnoću i sigurnost u ljubavi. A postoje i oni kojima jedna priča jednostavno nije dovoljna. Bilo da je u pitanju potreba za uzbuđenjem, strah od obaveza ili jednostavno želja da uvek imaju „plan B“, neki horoskopski znaci češće završavaju u paralelnim vezama od drugih.

Naravno, astrologija nije sudbina, ali određene karakterne osobine mogu ih gurnuti u dvostruki ljubavni život.

Blizanci – dvostruka priroda – dvostruki ljubavni život

Ako postoji znak koji se najčešće povezuje sa dvostrukim životom, to su Blizanci. Njihova dvostruka priroda je gotovo simbolična – nalaze se na dva mesta u isto vreme, u dve priče, sa dva različita lica.

U ljubavi im brzo dosadi, a stalna potreba za mentalnom stimulacijom tera ih da traže nove izazove. Blizanci mogu biti šarmantni, duhoviti i neverovatno ubedljivi, zbog čega često uspevaju da održe dve veze, a da se odmah ne razotkriju. Ne rade to nužno iz zločina, već iz potrebe za raznolikošću i osećajem slobode.

Škorpija – vole duboko, strastveno i – komplikovano

Za razliku od Blizanaca, Škorpije ne ulaze u paralelne veze iz dosade, već iz intenziteta. Vole duboko, strastveno i često – komplikovano. Upravo ta emocionalna dubina može ih dovesti do situacija u kojima su vezani za više ljudi istovremeno.

Škorpije su tajanstvene i vešte u skrivanju svojih pravih namera, pa njihov dvostruki ljubavni život retko izlazi na površinu dok oni to sami ne dopuste. Kod njih je sve stvar kontrole – i emocije i informacije.

Strelac – skloni avanturi i vole slobodu

Strelci su poznati po tome što vole slobodu i avanturu, i upravo ta potreba ih često vodi u paralelne veze. Ne vole ograničenja, čak ni ona koja dolaze sa ozbiljnom vezom.

Iako mogu biti iskreni i otvoreni, ponekad će radije živeti „dvostruku istinu“ nego da odustanu od osobe ili iskustva. Strelci često ne vide svoje ponašanje kao varanje u klasičnom smislu, već kao način da istraže sve što život nudi.

(Index.hr)

