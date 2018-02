Horoskop: kako koji znak zavodi?

Lav će se potruditi da vas zadivi pričama o svojim uspesima, a Strelac najradije kreće u osvajačke pohode na odmoru. Već na prvi pogled ukoliko vam se neko dopada možete da otkrijete kojem horoskopskom znaku pripada…

Ovan

On kao rođeni osvajač, ne okoliša mnogo, a oči mu se zacakle čim ugleda potencijalni „plen“. Ne bira mnogo ni mesto, ni vreme, zato što je suviše nestrpljiv, pa u napad kreće istog trenutka kad vas je ugledao. Direktan je, šarmantan, nasrtljiv i otvoren, a zasmejavaće vas vicevima i detaljima iz svoje biografije (posebno sportske), sve dok ne pristanete da se ponovo (još iste večeri) vidite sa njim.

Ona je takođe direktna i uvek spremna da zavede i osvoji onoga ko joj zapadne za oko. Uhvatiće ga za kravatu (ako je nosi) ili bradu, nežno privući sebi i reći mu uz najšarmantniji osmeh na svetu: “Ti si moj!” Ako joj se udvarač dopada, pustiće ga da se malo “prži na tihoj vatri”, a onda će mu dopustiti da je osvoji. Ukoliko ste joj dosadni, i to će vam nedvosmisleno staviti do znanja, tako da ste sa Ovnicom uvek načisto.

Bik

On naprosto obožava da vas odmerava, zavodi, udvara vam se i tako vas osvaja – natenane. Obavezno će vas odvesti na ručak ili večeru u svoj omiljeni restoran gde ga svi poznaju, izabraće najkvalitetnije specijalitete i najbolju sortu vina, a sve vreme neće skidati oka sa vas, pa ćete mu na kraju jesti (makar maslinu) iz ruke. Oko vašeg stola okupiće muzikante koji će svirati i pevati vaše pesme, a od prodavca cveća otkupiće sve ruže – samo za vas.

Ona bira kome će da dopusti da se trudi oko nje, zavodi je i osvaja. Njegov izgled, šarm, stav, ponašanje i džentlmenski maniri neće je ostaviti ravnodušnom, ali će zato onome ko joj dosađuje umeti tako da odbrusi da će se i ona sama začuditi. Da biste se dopali ženi Biku, treba da imate samopouzdanja koliko i novca, a da pritom umete da je zavedete – pogledom i dodirom.

Blizanci

On je neodoljivo zabavan, šarmantan i toliko informisan o svemu, da vam dođe da ga uzmete za ruku, odvedete kući i predstavite ukućanima kako bi i njih zadivio kao što je vas. I dok ga vi doživljavate kao potencijalnog kućnog ljubimca, on je već završio pola posla u svojoj nonšalantnoj zavodničkoj delatnosti: dok vi nasmejani budete čitali njegovu poruku na svom mobilnom telefonu, već ćete biti u njegovom zagrljaju.

Ona izgleda kao devojčica, a često se baš tako i ponaša kada želi da vas zavede i osvoji. Kao kameleon, prilagođava svoje ponašanje, garderobu, pa čak i stavove (o globalnom zagrevanju, ozonskoj rupi i ponašanju Paris Hilton u zatvoru) vašim ili približno onima koji će se vama svideti. Flertovanje je sastavni deo njenog karaktera, mada brzo gubi interesovanje kad primeti da ste “zagrizli”. Ako joj stalno izmičete, žena Blizanac trčaće za vama.

Rak

On se sviđa i vašoj mami i vašoj baki (o drugaricama i sestrama da ne govorimo), a vama prostruji divno osećanje kad vas samo pogleda onim svojim očima odanog psetanceta koje će vam se radovati kad god vas ugleda. Istina, naslušaćete se priča o njegovom detinjstvu, bakama i dekama, tetkama i kolačima, što mu neće smetati da, dok o njima priča, zaneseno pilji u vaš dekolte. I kada sa društvom bude nazdravljao u kafani, budite sigurni da i tada razmišlja – o vama.

Ona ume sa svakim muškarcem, može da zavede i osvoji koga god poželi, samo ako hoće. Ženstvena i brižna, izazovna i puna razumevanja u isto vreme, potrudiće se da uživate u pogledu na nju koliko ćete uživati i dok se budete sladili tortom i kolačima koje će umesiti samo za vas. Kada vam bude pričala o deci svoje sestre i njihovim nestašlucima, shvatićete da je ona prava žena za vas.

Lav

On će se potruditi da vas zadivi već pri prvom susretu pričama o svojim uspesima na školskim takmičenjima, sportskom terenu i divljenju koje izaziva kod klinaca iz komšiluka. Ako ga kojim slučajem budete pitali koji je znak, budite sigurni da će vam odgovoriti: “A zar se to ne vidi?” Džentlemenski maniri i osećaj da su svi pogledi uprti u vas kada ste sa njim, učiniće da se pored Lava osetite kao da ste na vrhu sveta.

Ona pleni atraktivnom pojavom, pozom i stavom u kojem ćete prepoznati i malo glume i malo blefa, a sve će vam se neodoljivo dopasti do te mere da ćete zadivljeni slušati čak i zveckanje njenog nakita. Svejedno da li je kosu skupila ili pustila da joj slobodno pada po ramenima, ona svoju ljupku glavicu drži kao da na njoj ima krunu. I to sa lakoćom kao da je to nešto sasvim prirodno. Iako uživa u divljenju udvarača i obožavalaca, dopustiće vam da je osvojite samo ako ona proceni da ste vredni njene pažnje.

Devica

On će se već pri prvom susretu potruditi da vas zadivi poznavanjem većine tema iz oblasti nauke, privrede, ekonomije, automobilizma, građevinarstva, ali i praktičnih detalja iz svakodnevnog života. Objasniće vam kao da je to nešto najnormalnije na svetu da kocka leda koju je slučajno dodirnuo stavljajući je u vašu čašu, ne može biti izvor nijedne zaraze zbog njene izuzetno niske temperature. Strpljivo će vas slušati dok mu se budete jadali zbog male plate, ropskog rada i nerazumevanja vašeg šefa, pa ćete vrlo brzo shvatiti da će odana Devica uvek biti tu kada vam je potrebna.

Ona je ljupka, pričljiva, pomalo uzdržana što je čini intrigantnom za suprotni pol, često manekenski građena (pogotovo dok je mlada), pa lako zavodi i osvaja muškarce u kojima se rađa želja da je tako dragocenu sačuvaju samo za sebe. Ume dugo i pomno da vas sluša dok joj pričate o bilo kojoj temi, a pogotovo je osetljiva na tuđu muku i probleme, pa ćete u njoj uvek imati rame za plakanje.

Vaga

On će se pre bilo kakvog zavodničkog poduhvata ili osvajačkog pohoda, pre svega potruditi da mu kosa bude besprekorno čista, a garderoba dovoljno, makar sportski, elegantna. Jer, on se neće osećati dovoljno dopadljivim da vas zavede, ako nije zadovoljan sopstvenim odrazom u ogledalu. Uz njega, uvek ćete se osećati kao prava dama, a on će vam uvek džentlmentski poljubiti ruku, pridržavati mantil, otvarati vrata od kola, poklanjati vam bombonjere i cveće i neštedimice deliti komplimente.

Ona je kao rođena zavodnica zadovoljna, ako primeti da već pri prvom susretu ne skidate oka sa nje, jer Vaga uživa u divljenju okoline (iako često glumi uzdržanost). Zbog urođenog šarma, muškarce osvaja sa lakoćom, pa joj je često (pogotovo dok je mlada) neprijatno kada treba da odbije nestrpljivog, dosadnog ili nametljivog udvarača. Nevaspitanje i vulgarnost ne podnosi, pa često ume da na opšte iznenađenje uzvrati istom merom.

Škorpija

On zavodi pogledom i dodirom i nema te žene koju on ne može da osvoji, samo ako to dovoljno želi. Jer, njegova želja jača je od svih prepreka, nepremostivih okolnosti i nemogućih situacija, pa će čak ono što bi drugog ometalo, za njega biti – izazov. Ni njegov izgled kao ni njegove godine nikada nemaju veze sa njegovom moći zavođenja i osvajanja, jer Škorpion je pravi magnet za žene: dovoljno galantan, dovoljno tajanstven i dovoljno uporan, pa mu retko koja pripadnica suprotnog pola može odoleti.

Ona bira, zavodi, osvaja i ide dalje, čim makar na trenutak prestanete da zadovoljavate njene stroge (pre svega erotske) kriterijume. Opasna i pronicljiva, strasna i neumoljiva, žena Škorpija želi da muškarac koga izabere, bude njeno vlasništvo, ali se problem javlja kada takvih muškaraca ima više od jednog. Ne zavaravajte se da ćete vi tada ostaviti nju, jer ona ne čeka da bude ostavljena.

Strelac

On zaista voli vetar u kosi, izbledeli džins, brzu vožnju i radio u kolima „odvrnut do daske“, pa još kad se na putu nađe neka zgodna autostoperka, eto avanture ili romanse. Bez obzira koliko ima godina, muškarac Strelac je uvek spreman da vas zavede (makar na kratko što njemu inače najviše i odgovara), a u osvajačke pohode najradije kreće na odmoru ili kada je dovoljno daleko od svoje kuće (ma kako vam smešno zvučalo, on ipak vodi računa o tome šta će komšije reći).

Ona je mladolika, vedra, elokventna, uliva poverenje do te mere da se osećate kao da je poznajete oduvek, a njena potreba za intelektualnom polemikom vam imponuje bez obzira na nivo vašeg obrazovanja. Istovremeno, žena Strelac vas drsko zavodi svojim prekrštenim preplanulim nogama koje nekako uvek izbacuje u prvi plan, planira putovanje sa vama, a da vas još nije dovoljno ni upoznala (to će učiniti na putu), dok vi sve to oduševljeno prihvatate. A ko ne bi?

Jarac

On gori od želje da sedi u vašoj blizini, da vas samo gleda i uživa, jer će pocrveneti već pri slučajnom dodiru vaše kože (pogotovo dok je mlad). Ne znajući kako da vam pokaže koliko ste ga očarali, biće i nespretan i pomalo trapav, ali će njegove prave zavodničke sposobnosti doći do izražaja kada se budete dotakli bilo koje teme koja ima veze sa obrazovanjem. Tada ćete vi gledati u njega sa obožavanjem i strahopoštovanjem potajno razmišljajući kako se ljubi.

Ona je prava vatra ispod leda, baš zato što je toliko prefinjena i ženstvena, da muškarce u njenoj blizini u početku zbunjuje poštovanje koje budi u njima. Žena Jarac, bilo da nosi mini suknju (obično su vitke dok su mlade) ili podvezicu ispod romantične haljine, ume da probudi maštu svakog muškarca koji ima dovoljno strpljenja i upornosti da je zavede, osvoji i pobedi njenu stidljivost.

Vodolija

On je toliko nonšalantan, šarmantan i ležeran, da pri prvom susretu uopšte nemate osećaj da vas zavodi, osvaja ili radi bilo šta slično. To što vam pripaljuje cigaretu, dosipa piće u čašu, zamišljeno ćuti ne skidajući pogled sa vas dok pričate (a vi ni ne znate o čemu on razmišlja), odbija pozive na mobilnom telefonu (dok vas kopka kome to neće da se javi) – sve vam to prija, a da niste ni svesni da ste se “upecali”. Na rastanku, muškarac Vodolija vam neće ništa reći, ali ćete vrlo brzo ugledati njegovu poruku na svom mobilnom telefonu.

Ona je proračunata onoliko koliko joj je važno da umete da pratite njene ideje i način razmišljanja. Zato žena Vodolija bira partnera sličnog po nivou obrazovanja, stavovima i ponašanju, bez obzira na uvreženo mišljenje o njenoj ekscentričnoj prirodi i potrebi za slobodom. Njenoj sujeti godi muška upornost i spremnost da sve učinite za nju (što uključuje i prilične finansijske troškove), pa zato nikada ne odustajte ako želite da osvojite ženu Vodoliju, a ona će vam zauzvrat biti odana, sve dok je sa vama.

Ribe

On ne zna kako da počne da vam se udvara, pa deluje pomalo nespretno što već pri prvom susretu izaziva simpatije suprotnog pola. Ako je oženjen, u društvu će zbog okoline koja može da ga “otkuca” kod žene (jer Ribe su najveći papučići Zodijaka), glumiti vernog supruga, ali će čim ostane nasamo sa vama, preći u direktan napad. I to uvek sa stilom koji podrazumeva pažnju, saosećajnost i galantnost.

Ona uživa u zavođenju već pri samoj pomisli na muškarca koji joj se dopada, mada će mu to retko (skoro nikad) priznati. Učiniće sve da vas zavede (romantična atmosfera, mirisne sveće, seksi veš, pogled pred kojim muškarci retko mogu ostati ravnodušni), a onda će vam tajanstveno dati do znanja da ste možda uspeli da je osvojite. I tako unedogled.

astrozenit.com