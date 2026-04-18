Horoskop za ljubav do 25. aprila donosi Vagama sudbinski susret, a Vodolijama povratak ljubavi iz daleke prošlosti

Ovaj horoskop za ljubav donosi velike turbulencije do 25. aprila. Saznajte koji znakovi će obnoviti stare strasti i pronaći mirnu luku.

Zvezde su se poklopile tako da do 25. aprila emocije preuzimaju glavnu reč, a za dva znaka horoskopa prošlost i budućnost se prepliću na neverovatan način. Horoskop za ljubav jasno pokazuje da se dešavaju velike promene.

Pod uticajem specifičnog kretanja Venere, maske padaju, a sudbina preuzima kormilo.

Mnogi će osetiti leptiriće koje su davno zaboravili, dok će se drugima na pragu pojaviti osoba za koju su mislili da je zauvek ostala u prošlosti.

Šta horoskop za ljubav sprema do kraja aprila?

Do kraja aprila zvezde donose period intenzivnih promena, mirenja sa bivšim partnerima i fatalnih susreta.

Energija proleća podstiče rušenje blokada, pa su mogući dramatični raspleti i ulazak u potpuno novi emotivni ciklus.

Vaga i Vodolija pred odlukama kroz astrološki ljubavni presek

Položaj planeta intenzivno pogađa vazdušne znakove.

Njihov svakodnevni ritam biće ozbiljno uzdrman dešavanjima koja ne mogu lako kontrolisati.

Vaga: Slučajni susreti menjaju vaš emotivni horoskop

Navikli ste da vagate svaku odluku, ali sada logika više ne pomaže.

Zvezde vas guraju pravo u situaciju koju niste mogli da predvidite. Jedan neplaniran izlazak donosi sudbinski susret koji menja apsolutno sve.

Osetićete onu čuvenu iskru već pri prvom dubokom pogledu.

Vodolija: Bivša ljubav ruši sve romantične aspekte

Bili ste apsolutno sigurni da ste tu priču zatvorili za sva vremena.

Složili ste kockice, obrisali stare poruke i fokusirali se isključivo na sebe.

Ipak, sudbina ima potpuno drugačiji plan za pripadnike vašeg znaka. Povratak te posebne osobe dešava se baš kada su mislile da su krenule dalje.

Osećanja će se vratiti u sekundi, ostavljajući vas bez jasnog teksta i adekvatnog odgovora.

Emotivni horoskop za ostale znakove Zodijaka

Snažna planetarna previranja ne zaobilaze ni druge predstavnike horoskopa.

Evo šta tačno donosi ljubavna astrologija do kraja ovog meseca.

Ovan: Vaše ljubavne prognoze obećavaju vreli flert

Strast se budi i ne drži vas mesto tokom ovih dana. Privlačite pažnju gde god da se pojavite i šta god da obučete. Slobodni Ovnovi upadaju u vatrenu prolećnu avanturu, dok zauzeti moraju paziti da ne pređu granicu dozvoljenog flerta.

Bik: Stabilnost i mir

Vi tačno znate šta želite i ne pristajete na bilo kakve kompromise. Odnos sa stalnim partnerom postaje dublji i znatno iskreniji. Ako ste slobodni, privlače vas isključivo osobe koje ulivaju poverenje i maksimalnu sigurnost.

Blizanci: Novi romantični aspekti na radnom mestu

Pomešaćete poslovno i privatno, a to će vam se izuzetno svideti.

Osoba sa kojom svakodnevno poslovno komunicirate odjednom pokazuje jasne namere.

Ovi romantični aspekti doneće vam zanimljive telefonske razgovore do kasno u noć.

Rak: Vreme za iskrene i teške razgovore

Skrivanje i potiskivanje emocija više nije opcija za vas.

Moraćete da izgovorite ono što vas nedeljama potajno muči.

Čim skinete taj teret, stare emotivne rane počeće da se zatvaraju i zaceljuju na pravi način.

Lav: Nova simpatija menja horoskop za ljubav

Zvezde vas snažno guraju u centar pažnje jedne vrlo harizmatične i dominantne osobe.

Prija vam svakodnevno laskanje i niko ne može da vam skine osmeh.

Slobodno se prepustite energiji, jer ovakve iznenadne prilike ne dolaze često.

Devica: Osećanja rastu velikom brzinom svetlosti

Stalno pokušavate da analizirate partnerovo ponašanje, ali trenutne emocije prkose vašem razumu.

Neko ko vam je do juče bio samo poznanik polako zauzima posebno mesto.

Isključite na trenutak mozak i jednostavno slušajte svoj stomak.

Škorpija: Stare tajne kroje ljubavne prognoze

Zvezde oštro osvetljavaju vaše najdublje i dobro skrivene želje.

Ako se nalazite u nekoj tajnoj ili komplikovanoj vezi, stvari mogu brzo isplivati na svetlost dana.

Očekuju vas vrlo intenzivni i zahtevni partnerski razgovori.

Strelac: Fokus na snažnu i duboku povezanost

Samo puka fizička privlačnost vam sada više nije dovoljna.

Strastveno tražite nekoga ko može ravnopravno da vas prati intelektualno i duhovno.

Zauzeti Strelčevi užurbano planiraju jedno važno zajedničko putovanje izvan grada.

Jarac: Emotivni horoskop nagoveštava ozbiljne odluke

Definitivno nema više prostora za igru i bespotrebno gubljenje dragocenog vremena.

Jasno i glasno postavljate svoje lične granice pred druge.

Partner će brzo morati da dokaže da je dorastao sledećem velikom koraku u vezi.

Ribe: Jaka intuicija vas vodi do prave osobe

Osećate i razumete tačno ono što vaš voljeni partner trenutno ne ume verbalno da izgovori.

Emotivna povezanost sigurno dostiže svoj apsolutni vrhunac.

Slobodni pripadnici znaka treba ozbiljno da obrate pažnju na svoje nedavne snove.

Astrološka klima i moćna energija do 25. aprila oštro traže hrabrost da se suočite sa suštinskom istinom. Koji znak iz prošlosti potajno i iskreno priželjkujete da vam ponovo pošalje prvu poruku?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com