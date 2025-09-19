Horoskopski znakovi koji više vole slobodu nego bračne zavete

Dok jedni užurbano planiraju svadbu iz snova i sanjaju o beloj venčanici, ovi znakovi Zodijaka odbijaju da se vežu na ceo život. Sloboda im je najveća vrednost, a misao o tradiciji i bračnoj zajednici nikako ih ne privlači.

Ovan

Rođeni u znaku Ovna cene svoju autonomiju iznad svega. Često menjaju planove i ne podnose da im iko nameće obaveze. Ideja da bi morali da odgovaraju nekome ili da planiraju život pod zajedničkim imenom jednostavno ih guši.

Blizanci

Blizanci beže od predvidljivosti koju brak donosi. Strahuju da bi venčanje unelo monotoniju u njihov dinamičan stil života. Zbog toga radije ostaju slobodni, uvereni da će ih formalni zaveti sputati i oduzeti žar istraživanja novih iskustava.

Devica

Perfekcionističke Device smatraju da nikada nije pravi trenutak za venčanje. Uvek postoji nešto što treba da se dovrši ili popravi – karijera, lične ambicije, detalji kućnog budžeta. U takvim okolnostima brak ostaje „na čekanju” zauvek.

Strelac

Strelčevi žude za avanturom i sopstvenom nezavisnošću. Ne žele ni da čuju za granice koje brak podrazumeva. Njihova strast leži u putovanjima, istraživanjima i ekscentričnim hirovima, što retko ko može da razume ili prihvati.

Vodolija

Vodolije se plaše ranjivosti i ne vole da otkrivaju svoje najdublje misli. Veruju da bi im brak nametnuo preveliku emotivnu bliskost i obaveze koje ne mogu da ispune. Zato radije biraju da ostanu nezavisni i sami kroje sopstvene puteve.

