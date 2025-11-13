Idealne kombinacije za vrhunsko uživanje u krevetu, ova 3 horoskopska para nemaju premca

Idealne kombinacije za vrhunsko uživanje u krevetu su Ovan i Vodolija, Blizanci i Lav, Škorpija i Rak. Među njima zavlada hemija čim se vide.

Možda nisu idealne kombinacije za brak i vezu, sledeći parovi Zodijaka su pravi avanturisti u krevetu. Njihov libido je visok, vole da eksperimentišu i u potpunosti da se predaju partneru.

Ovan i Vodolija – erupcija strasti u krevetu

Iako se smatra da su u krevetu najkompatibilniji sa Lavovima, kada se sretnu Ovan i Vodolija desiće se prava erupcija strasti, na koju niko neće ostati imun. Među njima vlada hemija od momenta kada se sretnu. Za Ovnove kažu da su gladni seksa, njima nije potrebna predigra već odnos nabijen strašću. Žele da se osećaju poželjno i da dominiraju u krevetu.

Blizanci i Lav – otvorenost i spontan seks

Lepršavi Blizanci i vatreni Lav čine idealne kombinacije i savršen spoj, bar kada je reč o zabavi ispod čaršava. Oni su spremni da eksperimentišu, a Blizance će posebno privući Lavova otvorenost i spontanost u seksu. Problem nastaje kada Blizanac poželi da posle zabave u krevetu ode svojoj kući…

Škorpija i Rak – strasti i nežnost

Divlje i nepredvidive Škorpije će lako osvojiti nežnog Raka. Strast među njima je evidentna od prvog trenutka, oni su na istoj talasnoj dužini, a u seksu im je bitna povezanost uma I tela. Veoma strasna Škorpija će se potruditi u svakom smislu da zadovolji Raka, a Rak će to uzvratiti nežnim I senzualnim dodirima koji Škorpiji i te kako prijaju.

