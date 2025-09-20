Idealne supruge: 2 najvernije žene u horoskopu, preljuba im ne pada na pamet!

Prevara i preljuba nikad više, a razlozi – raznoliki.

Zanimljivo je i da je jedno istraživanje otkrilo da žene najčešće varaju muškarce koji im ne pomažu u kućnim poslovima, ali astrolozi tvrde da ženama u ova dva horoskopska znaka preljuba nikada nije ni na kraj pameti.

Bik

Žene rođene u znaku Bika veoma su moralne i iskrene, pa ne bi prevarile svog supruga ili dečka. Vernost im je najvažnija u vezi. Zato preljubu i ne opraštaju.

Device

Iako deluju hladno, kada su zaljubljene, žene u znaku Device preplavljene su emocijama i u potpunosti su posvećene svom suprugu ili dečku, toliko da i ne primećuju druge muškarce. A zbog ljubavi kojom obasipaju svoje partnere – ni njima preljuba ne pada na pamet.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com