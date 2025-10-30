Iza njih je najviše neuspelih veza: Ovi znakovi horoskopa nikako nemaju sreće u ljubavi

Prema horoskopskim tumačenjima i analizama, postoje znakovi kojima se ljubavni odnosi često završavaju neuspehom — ne zato što ne žele da vole, već zbog unutrašnjih barijera ili visokih očekivanja. Astrolozi izdvajaju znakove koji, koliko god da se trude, često doživljavaju prekide i razočaranja.

Rak

Za Rakove je održavanje veze često izazov. Iako ulažu mnogo emocija i pažnje, relacije ponekad ispadaju nekompletne ili “nedorasle”. Strah od ranjivosti i prevelika osetljivost mogu ih često kočiti da zauvek ostanu u nesigurnosti.

Devica

Device često traže savršenstvo i mogu vrlo brzo izgubiti strpljenje kada veza ne ide “po planu”. Jedna greška može pokrenuti sumnju i udaljavanje — jer za njih, ideal često dominira realnim.

Bik

Iako Bikovi ulažu svoj maksimum i uvek nastoje da budu pouzdani, partneri ponekad očekuju više nego što oni misle da mogu pružiti. Osjećaj da “nikad nisi dovoljan” često utiče na to da se veze raspadnu.

Škorpija

Škorpije su intenzivne, ali često deluju impulsivno u ljubavi. Njihova potreba za dubokom vezom i preispitivanjem partnera može prouzrokovati udaljavanje i prekide, naročito ako ne uspeju da balansiraju očekivanja i realnost.

Šta je zajedničko tim znacima?

Visoka očekivanja — često očekuju “savršene” uslove, što retko postoji u realnim vezama.

— često očekuju “savršene” uslove, što retko postoji u realnim vezama. Sumnja i analiza — umesto da dozvole toku ljubavi da vodi, često preispituju i skidaju iluziju.

— umesto da dozvole toku ljubavi da vodi, često preispituju i skidaju iluziju. Emocionalna ranjivost — strah da budu povređeni često ih tera da se zaštite, ali to udaljava partnera.

— strah da budu povređeni često ih tera da se zaštite, ali to udaljava partnera. Odustajanje pri prvoj prepreci — umesto ljudske nesavršenosti, vide prekid kao neminovnost.

Kako ove obrasce pretvoriti u snagu

Prihvatite da ne postoji savršena veza — nesavršenost je sastavni deo ljubavi.

— nesavršenost je sastavni deo ljubavi. Radite na samopouzdanju — ne tražite potvrdu isključivo iz veze.

— ne tražite potvrdu isključivo iz veze. Komunikacija bez optužbi — razmena osećanja i strahova stvara most, ne zid.

— razmena osećanja i strahova stvara most, ne zid. Dajte drugima šansu — otvaranje je rizik, ali i put ka istinskoj povezanosti.

