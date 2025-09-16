Izazovna ljubav: 6 horoskopskih znakova koje je skoro nemoguće voleti

Većina nas je spremna da voli bezuslovno, ali neki astrološki znaci postavljaju prepreke na putu do bliskosti. Ako ste u vezi s nekim od ovih znakova, možda ćete se često osećati kao da igrate neizvesnu igru poverenja i posvećenosti.

Devica

Device su praktične, samostalne i neumorno analiziraju svaki detalj odnosa. Drže vas na distanci dok ne steknu čvrsto poverenje, koje retko kada i puste u svoj svet. Oni koji uspeju da pridobiju njihovo poverenje mogu se smatrati izuzetno srećnim.

Škorpija

Škorpije skrivaju svoje prave emocije i često održavaju partnera u neizvesnosti. Njihova radoznalost zna da prelazi granice – preispituju svaki znak, a sumnja u vernost može prerasti u pasivnu ili otvorenu agresiju.

Strelac

Strelčevi su avanturisti u duši i traže stalne podražaje. Dok su odlični za uzbudljive, nekonvencionalne veze, pogotovo one bez obaveza, retko ostaju verni dugoročnim obavezama, osim ako veza nije neprestano uzbudljiva i raznovrsna.

Jarac

Jarčevi ređe ili nespretno izražavaju osećanja. Često funkcionišu po principu „ja naređujem, ti izvršavaš“, pa emocionalna razmena i nežnost dolaze u drugi plan.

Lav

Ljubav prema Lavu može biti intenzivna, ali i iscrpljujuća. Njihova potreba za pažnjom i sklonost dramskim scenama često osećanje topline pretvara u emotivni maraton.

Ovan

Ovnove krase nestrpljivost i naglost. Kada im stvari ne idu po želji, lako se razbesne i mogu skloniti frustraciju na najbližem, neretko nevinom, cilju.

Blizanci

Blizanci su hiroviti, nepouzdani i skloni promeni raspoloženja. Igraju se dvosmislenošću, povremeno nestaju bez objašnjenja i znaju da drže partnera „na čekanju“.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com