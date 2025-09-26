Jedan znak će ove jeseni pronaći srodnu dušu – a drugi će zauvek žaliti što nije poslušao zvezde

Ko će voleti iskreno, a ko će žaliti zauvek? Horoskop ima odgovor.

Neki znakovi ove jeseni dobijaju šansu koju ne smeju da propuste. Zvezde su jasne – dok jedni ulaze u najdublju emotivnu konekciju, drugi će se kasnije pitati „šta bi bilo da sam poslušao intuiciju“.

Srodna duša kuca na vrata – ali ne svima

Ako ste rak, riba ili vaga, pripremite se: univerzum vam šalje osobu koja vas vidi onakvima kakvi zaista jeste. Neće biti igrica, ni maski. Samo čista emocija, prepoznavanje i mir. Ovi znakovi ulaze u period kada se ljubav ne traži – ona se jednostavno desi.

Znakovi koji će se kajati

Na drugoj strani, jarčevi, blizanci i lavovi dobijaju upozorenje: ako nastavite da ignorišete znakove, propustićete priliku koja se ne vraća. Zvezde vam nude šansu, ali vi ste ti koji birate da li ćete je prepoznati. Kajanje dolazi kasnije – kada se sve smiri, a srce ostane prazno.

Kako da znaš da je to „ta osoba“?

Neće biti vatrometa. Biće tiho, ali duboko. Biće to neko ko te ne gura da se menjaš, već te podseća ko si. Ako ti intuicija šapuće da je to to – veruj joj. Zvezde su već odradile svoje. Na tebi je da ne pobegneš.

Šta ako si među onima koji kasne?

Nije kraj sveta. Ali jeste lekcija. Astrologija ne predviđa sudbinu – ona je podseća. Ako si propustio priliku, sledeći put slušaj tišinu, ne buku. Jer prava ljubav ne viče – ona ostaje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com