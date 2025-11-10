Jedini znak horoskopa koji vas nikada neće izdati i prevariti, ali stvarno!

Jedini znak koji najviše teži sigurnoj, pravoj vezi, punoj ljubavi, u kojoj nema mesta za preljube i prevare jeste Rak.

Od svih jedini znak zodijaka, Rakovi najviše teže sigurnoj i pravoj vezi, punoj ljubavi u kojoj nema mesta za preljubu. Ako mu pružite ljubav, uvek će vam vratiti istom merom.

Mesec jul obično se smatra mesecom Raka, tog nežnog emotivca privrženog porodici. Rak je vodeni znak, vladar mu je Mesec, omiljene boje su bela i srebrna, a osetljivi delovi tela su stomak i grudi. Njegov parnjak u kineskom horoskopu je – koza.

Za Raka važi jedno pravilo – jako ga je teško upoznati i naterati ga da spusti gard i pusti vas u svoj svet. Ali, kada to jednom uradi, imaćete prijatelja za ceo život.

Rak nikada nije u potpunosti srećan dok ne ostvari duboku emotivnu vezu, a kada se zaljubi uvek razmišlja dugoročno. U potrazi je za osobom s kojom će izgraditi stabilan dom i osnovati porodicu.

Preljuba nikad nije opcija za rešavanje problema

Rak mnogo daje ali isto tako mnogo i traži. Željan je pažnje, voli da mu se dokazuje ljubav, ali uvek “vraća” istom merom.

Ono što takođe karakteriše Rakove jeste što se oni trude da reše svaki problem koji naiđe u vezi, jer ne žele da bilo šta stane na put njihovoj ljubavi. Zbog toga, preljuba kod Rakova nije opcija za rešavanje problema.

Rakovi se najčešće pribojavaju za svoje voljene, naročito za svoju decu, a za sebe i ne toliko. Kada su u pitanju njihovi voljeni partneri, neustrašivo će stati u njihovu odbranu po svaku cenu.

Pored toga, uglavnom su religiozni, duhovne vrednosti više cene od materijalnih, a ljubav im je ubedljivo najvažnija!

Nije Rak jedini znak koji je veran. Još nekoliko znakova nije sklono preljubi. To je Bik, koji teži stabilnosti i veoma je pouzdan, Vaga, zbog svoje urođene borbe za pravdu i želje za harmoničnom vezom, Devica jer je osetljiva i tradicionalna kada je ljubav u pitanju i Jarac jer je strpljiv pa radi na vezi koliko god je potrebno.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com