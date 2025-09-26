Kad raskinu, gotovo je – 4 znaka nikad ne plaču posle raskida, samopoštovanje im teško možete slomiti!

Mnogi ljudi barem jednom revidiraju prošle veze, ali neki znakovi Zodijaka nemaju vremena za preokrete i ispričane priče iz prošlosti. Ako ste ikada pomislili da bivša ljubav možda krije put nazad, astrologija vam otkriva da postoje horoskopski znaci koji jednostavno nikad ne okreću pogled unazad.

Lav, Vodolija, Strelac i Bik bez problema će nastaviti dalje nakon prekida. Oni ne daju na sebe i imaju visoko samopoštovanje koje teško neko može slomiti

Lav: Samopoštovanje im je važnije

Lavovi se rađaju s toliko samopouzdanja da se nakon prekida ni jednom ne osvrnu nazad. Brzo idu dalje jer smatraju da je njihovo samopoštovanje važnije od povratka bivšem. Jednom kada se oprostite od Lava, i ako postoji jako dobar razlog za prekid, teško da ćete se opet pomiriti.

Vodolija: Kao da ništa nije bilo

Vodolija je horoskopski znak koji prekide shvata vrlo ozbiljno. Ona zna kako da nastavi dalje, a da svoju ranjivu stranu ne pokaže drugima. Retko kad se vraćaju bivšima i teško pokazuju svoje osećaje. Vole biti nezavisni i mrze sukobe. Nakon prekida ponašaće se kao da ništa nije bilo.

Strelac: Nikad se ne osvrću

Ovaj horoskopski znak teško možete slomiti. Imaju snažno samopoštovanje koje im niko ne može poljuljati. Nakon prekida, brzo kreću napred jer preziru bilo kakav osećaj odbijanja, mržnje ili zanemarivanja. Uvek žele dobro da se zabave, budu slobodni i druže se s ljudima koji iz usrećuju. Dakle, ako niste na njihovom popisu važnih ljudi, vreme je da se oprostite i nikad se ne osvrćete.

Bik: Radije potraže drugog

Za Bika je u vezi najvažnija stabilnost, sigurnost i odanost. Ako to propadne, teško da će se vratiti na staro. Veruju da se sve događa s razlogom, a ako im veza nije uspela, radije će potražiti nekoga ko će ostati i zadržati se.

