Kako vole ženski horoskopski znaci?

Ovan

Iako osećajne, žene imaju vrlo malo tolerancije prema nesigurnim muškarcima. One žele heroja koji može sam da savlada sve poteškoće, a ono što će ih prvo privući kod muškarca je samopouzdanje i doslednost. Vole izazove i avanture, ali imaju i romantičnu stranu koja čezne za klasičnim zavođenjem. Kada se zaljubi žena je verna, obzirna i darežljiva.

Bik

Pripadnice ovog znaka vrlo su ženstvene. Vole da budu mažene i pažene, a najviše padaju na muškarce sa kojima se osećaju voljeno i lepo. Za žene Bikove klišei ne postoje, a svako iznenađenje i znak pažnje u njenim očima veliki je plus. One čeznu za stabilnošću i ljubavlju i nisu sklone nevernosti, ali to isto očekuju i od partnera. Vole elegantne i šarmantne muškarce sa stilom koji znaju što žele i kako to da ostvare.

Blizanci

Žene Blizanci toliko su živahne i svestrane da jedino što im je važno kod partnera je da uspeva da prati njihov tempo. Vole da budu zaljubljene i tada su spremne da partneru daju baš sve. Iako vole da koketiraju i uživaju u muškom društvu, kada pronađu pravog partnera, žene Blizanci ne razmišljaju o drugim muškarcima niti o neveri. Vrlo im je važno da ih partner razume, a poverenje im je jedna od najvažnijih segmenata veze. Željne su znanja, imaju fantastičan smisao za humor i obožavaju ljude i društvo.

Rak

Vrlo osećajne i intuitivne duše, žene Rakove privući će saosećajni i romantični muškarci. Pripadnice ovog znaka prate česte promene raspoloženja. Vole stabilnost i privlače ih samosvesni muškarci. Ovim znakom vlada srce i upravo zbog toga su vrlo oprezne i sporo ulaze u ozbiljne veze. No, kada muškarca jednom puste u svoj svet, postaju odane i vezu smatraju svetinjom. Vezane su za porodicu i od partnera očekuju isto.

Lav

Gde god da se pojave, žene Lavovi plene pažnju. One zrače energijom i toplinom što privlači muškarce, posebno one imućne i moćne. Živahne i pozitivne Lavice obožavaju da budu zaljubljene i uživaju kada ih partner obasipa skupim poklonima i iznenađenjima. U poslu i životu teže za stabilnošću, ali u ljubavi su spremne na sve. Dokle god veruje u partnerovu ljubav daće sve, ali već kod prvoh znakova nesigurnosti u partnerovu predanost, žene Lavovi spremne su za nove pothvate.

Device

Perfekcionistikinje koje od partnera očekuju da prihvati ovu vrlo izraženu osobinu. Njihova jednako moćna osobina je i osećajnost. Kada se zaljube, žene Device svom partneru pružiće baš sve. One pamte godišnjice i značajne trenutke i vole da pripremaju mala i slatka iznenađenja. Vrlo su inteligentne i stoje iza svog mišljenja, te ih je teško uveriti u suprotno. Vole različite tipove muškaraca, a glavna osobina im je da u ljubav ne ulaze samo srcem, već i glavom.

Vaga

Prvi utisak koji žene Vage ostavljaju na muškarce je besprekoran izgled koji se pamti. Iako možda na prvu arogantne i kada su u pitanju muškarci izbirljive, ove žene imaju toliko bistar um da isto očekuju i od muškarca.

Jednom kada se povežu, spremne su da partneru ponude pravu ljubavnu avanturu. Vole da pričaju i uživaju u raspravama i u svemu traže lepotu i kvalitet. One su romantične idealistkinje koje će, u potrazi za svojim princem, slomiti i pokoje srce.

Škorpija

Upoznati ženu Škorpiju u potpunosti nije nimalo lak posao. One vole svoj mir i vrlo teško puštaju muškarca u svoj prostor. Iako su zavisne od ljubavi, boje se razočaranja i neuspeha od čega se štite emocionalnim ogradama.

Žene ovog znaka u vezu ulaze polako i sigurno, a kada pronađu pravog partnera vrlo su odane, verne, a kada je reč o intimi, vrlo domišljate i strastvene. Partner koji je poštuje i čini srećnom biće srećan do kraja života, ali izdaja je nešto što ovaj znak pretvara u pravog ratnika.

Strelac

Putnice i avanturistkinje kojima promene nisu strane. Imaju ogromne životne apetite koje očekuju i od svog partnera. Inteligentne i snažne, žene Strelci za šta god da se dotaknu unose veliku strast, zbog čega ih kod muškarca privlači osobina koju one nemaju – prizemnost i realnost. One vole zgodne i fizički privlačne muškarce. Iskrene su osobe koje su, kada pronađu pravu ljubav, spremne za stabilnu, dugu vezu.

Jarac

Odnos ovih žena prema životu je realan. Vole postojanost i cene samo one ljude koji imaju izvesnih vrednosti u skladu sa njenim shvatanjima. Žene Jarce nije lako osvojiti. Kod njih ljubav ne može da naiđe kao grom iz vedra neba. Retko doživljavaju velike ljubavi i radije će ostati same nego u površnoj vezi. No, kada zavole ili bolje rečeno, kada odluče da to priznaju, to će trajati zauvek. Kada odluči da se za nekoga veže, to je za ceo život.

Vodolija

Iza njihovog ponekad ironičnog stava, ipak se krije nesigurnost i nedovoljno samopouzdanje. Žene Vodolije vole muškarce koji ih ispunjavaju mentalno i to im je važnije od fizičkog kontakta. Ovaj znak nema fizičkih kriterijuma kod muškaraca jer svaki put može da ih privuče nešto drugo. Vrlo su zabavne i kreativne i prijateljstvo, kako s partnerom tako i sa najbližima, im je na prvom mestu. Iako su spremne da vole, žene Vodolije teško će priznati da su zaljubljene, što može da dovede do opasnih trzavica.

Ribe

Plave i velike oči poput okeana obeležje su žena rođenih u horoskopskom znaku Ribe. Romantične i osećajne Ribe vole da budu zaljubljene – makar u teoriji. Kako njima vlada Neptun, planeta koji upravlja snovima i idealima, više od svega vole da budu oborene s nogu. Kako su i same izrazito maštovite, ženske Ribe žele da svaki trenutak učine posebnim i čarobnim. Njihova kreativnost, nežnost i emotivnost čine ih poželjnim partnerkama, ali upravo ih ti kvaliteti mogu odvesti u vlastiti svet koji nema veze sa realnošću. Isto tako, mogu da ih privlačenekonvencionalni muškarci, te oni sa izraženom mračnom stranom.