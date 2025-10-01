Koja 3 znaka najčešće varaju partnere? Astrolozi kažu da su oni najskloniji varanju

Blizanci, Strelci i Ribe najčešće su povezani sa sklonosti ka varanju partnera.

Prema astrološkim analizama i istraživanjima, sledeći horoskopski znakovi se najčešće povezuju sa neverstvom i sklonošću ka avanturama. Naravno, to ne znači da svi pripadnici ovih znakova varaju — ali astrološki gledano, imaju osobine koje ih mogu učiniti sklonijima flertu, impulsivnosti ili emocionalnoj nestabilnosti.

Blizanci

Dvojna priroda i potreba za raznolikošću ih često vodi ka paralelnim vezama.

Vole da istražuju, flertuju i testiraju granice — za njih vernost može biti fleksibilan pojam.

Veoma su vešti u skrivanju, a ako budu uhvaćeni, znaju tačno šta da kažu

Blizanci su poznati po svojoj znatiželji i želji za različitim iskustvima, što može biti teško spojivo s monogamnom vezom ako ne uspeju da pronađu način da kanališu svoju prirodnu radoznalost unutar veze.

Strelac

Obožava slobodu, zabranjeno voće i uzbuđenje.

Često vodi dvostruki život, posebno ako se oseća sputano.

Njegova filozofija: „Život je avantura“ — što može uključivati i ljubavne avanture

Strelci su poznati po avanturističkom duhu i zaigranom karakteru koji se može brzo zasititi rutine, što takođe može dovesti do neverstva.

Ribe

Izrazito osetljive osobe

Večiti sanjari

Varaju zbog emocionalnog aspekta

Ribe su izrazito osetljive i sklone sanjarenju. Ako nisu zadovoljne emocionalnim aspektima veze ili su im dosadni, mogu se udaljiti od svog partnera i tražiti emocionalnu povezanost izvan veze.

Blizanci, Strelci i Ribe imaju dinamičnu, strastvenu ili nepredvidivu prirodu, što ih može učiniti sklonijima neverstvu. Međutim, sve zavisi od ličnih vrednosti, zrelosti i celokupnog horoskopa, a ne samo sunčevog znaka.

