Koji znaci najčešće varaju? Ovo su 5 astro šampiona u švrljanju, a jedan od njih vara bez griže savesti

Astrološki vodič kroz znakove koji najčešće varaju – i zašto baš njima srce lako zaluta.
Ako se pitate koji horoskopski znaci najčešće varaju, odgovor je: Jarac, Ribe, Lav, Vaga i Blizanci. Njihove osobine, od emotivne nepostojanosti do potrebe za pažnjom, čine ih sklonijima švrljanju sa strane – čak i kad to ne planiraju.
Zašto baš ovih 5 znakova najčešće vara?
Zato što njihove ličnosti nose kombinaciju emotivne gladi, potrebe za uzbuđenjem i slabosti prema novim iskustvima. Iako to ne znači da će svaki Jarac ili Lav prevariti, statistike i astrološka tumačenja ukazuju da su baš oni najčešće u toj igri.
1. Jarac – hladan plan i emotivna distanca
Jarčevi deluju ozbiljno i stabilno, ali upravo ta sposobnost da odvoje emocije od akcije čini ih sklonima tajnim avanturama. Vole red, ali kad se osete zapostavljeno – lako se povuku u paralelni svet.
2. Ribe – zaljubljeni u ljubav, ali ne u granice
Ribe sanjaju filmske romanse. Kad stvarnost postane previše obična, traže novu emociju – često i nesvesno. Njihova prevara je češće emotivna nego fizička, ali boli isto.
3. Lav – gladan pažnje, gladan potvrde
Lavovi žele da budu obožavani. Ako partner ne daje dovoljno pažnje, Lav će je potražiti drugde. Njihova harizma privlači, a slabost prema komplimentima ih često odvede u iskušenje.
4. Vaga – večiti tragač za savršenstvom
Vage vole lepotu, sklad i idealnu vezu. Ako osete da nešto fali, brzo se okrenu nekom ko deluje „bolje“. Njihova prevara je tiha, ali promišljena – i često opravdana u njihovim očima.
5. Blizanci – neuhvatljivi i radoznali
Blizanci su društveni, duhoviti i stalno u pokretu. Dosada ih ubija, a nova poznanstva hrane. Njihova neodlučnost i potreba za stimulacijom često ih odvode u paralelne priče.
Kako da prepoznam da me partner vara prema horoskopu?
Ako vaš partner pripada nekom od ovih znakova, obratite pažnju na sledeće:
- Iznenadne promene ponašanja – više izlazaka, manje komunikacije.
- Preterana potreba za privatnošću – telefon pod šifrom, izbegavanje razgovora.
- Emotivna distanca – manje nežnosti, više kritika.
- Nova interesovanja bez objašnjenja – odjednom voli nešto što nikad nije spominjao.
Ne znači da je prevara sigurna – ali ako se više znakova poklopi, vredi porazgovarati.
Šta da radim ako sumnjam da me partner vara?
- Ne paničite odmah. Prvo prikupite činjenice.
- Razgovarajte iskreno. Bez optužbi, sa željom da razumete.
- Postavite granice. Jasno recite šta vam smeta i šta nećete tolerisati.
- Slušajte intuiciju. Ako osećate da nešto nije u redu – verovatno nije.
Najčešća pitanja o horoskopu i prevari
- Da li horoskopski znak garantuje prevaru?
Ne. Znak može ukazivati na sklonosti, ali odluke donosi osoba.
- Koji znakovi su najverniji?
Bik, Rak i Devica – poznati po lojalnosti i stabilnosti.
- Može li se prevara oprostiti?
Zavisi od osobe, okolnosti i spremnosti na iskren razgovor.
Horoskop ne određuje sudbinu, ali može pomoći da bolje razumemo ponašanje. Ako ste u vezi sa nekim od „rizičnih“ znakova, ne znači da ste osuđeni na prevaru – ali znači da treba da negujete iskrenost, pažnju i otvorenost. Ljubav se ne meri znakom, već delima.
