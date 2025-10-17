Koji znaci najčešće varaju? Ovo su 5 astro šampiona u švrljanju, a jedan od njih vara bez griže savesti

 –  
Foto: Krstarica/AI

Astrološki vodič kroz znakove koji najčešće varaju – i zašto baš njima srce lako zaluta.

Ako se pitate koji horoskopski znaci najčešće varaju, odgovor je: Jarac, Ribe, Lav, Vaga i Blizanci. Njihove osobine, od emotivne nepostojanosti do potrebe za pažnjom, čine ih sklonijima švrljanju sa strane – čak i kad to ne planiraju.

Zašto baš ovih 5 znakova najčešće vara?

Zato što njihove ličnosti nose kombinaciju emotivne gladi, potrebe za uzbuđenjem i slabosti prema novim iskustvima. Iako to ne znači da će svaki Jarac ili Lav prevariti, statistike i astrološka tumačenja ukazuju da su baš oni najčešće u toj igri.

1. Jarac – hladan plan i emotivna distanca

Jarčevi deluju ozbiljno i stabilno, ali upravo ta sposobnost da odvoje emocije od akcije čini ih sklonima tajnim avanturama. Vole red, ali kad se osete zapostavljeno – lako se povuku u paralelni svet.

2. Ribe – zaljubljeni u ljubav, ali ne u granice

Ribe sanjaju filmske romanse. Kad stvarnost postane previše obična, traže novu emociju – često i nesvesno. Njihova prevara je češće emotivna nego fizička, ali boli isto.

3. Lav – gladan pažnje, gladan potvrde

Lavovi žele da budu obožavani. Ako partner ne daje dovoljno pažnje, Lav će je potražiti drugde. Njihova harizma privlači, a slabost prema komplimentima ih često odvede u iskušenje.

4. Vaga – večiti tragač za savršenstvom

Vage vole lepotu, sklad i idealnu vezu. Ako osete da nešto fali, brzo se okrenu nekom ko deluje „bolje“. Njihova prevara je tiha, ali promišljena – i često opravdana u njihovim očima.

5. Blizanci – neuhvatljivi i radoznali

Blizanci su društveni, duhoviti i stalno u pokretu. Dosada ih ubija, a nova poznanstva hrane. Njihova neodlučnost i potreba za stimulacijom često ih odvode u paralelne priče.

Kako da prepoznam da me partner vara prema horoskopu?

Ako vaš partner pripada nekom od ovih znakova, obratite pažnju na sledeće:

  1. Iznenadne promene ponašanja – više izlazaka, manje komunikacije.
  2. Preterana potreba za privatnošću – telefon pod šifrom, izbegavanje razgovora.
  3. Emotivna distanca – manje nežnosti, više kritika.
  4. Nova interesovanja bez objašnjenja – odjednom voli nešto što nikad nije spominjao.

Ne znači da je prevara sigurna – ali ako se više znakova poklopi, vredi porazgovarati.

Šta da radim ako sumnjam da me partner vara?

  • Ne paničite odmah. Prvo prikupite činjenice.
  • Razgovarajte iskreno. Bez optužbi, sa željom da razumete.
  • Postavite granice. Jasno recite šta vam smeta i šta nećete tolerisati.
  • Slušajte intuiciju. Ako osećate da nešto nije u redu – verovatno nije.

Najčešća pitanja o horoskopu i prevari

  • Da li horoskopski znak garantuje prevaru?

Ne. Znak može ukazivati na sklonosti, ali odluke donosi osoba.

  • Koji znakovi su najverniji?

Bik, Rak i Devica – poznati po lojalnosti i stabilnosti.

  • Može li se prevara oprostiti?

Zavisi od osobe, okolnosti i spremnosti na iskren razgovor.

Horoskop ne određuje sudbinu, ali može pomoći da bolje razumemo ponašanje. Ako ste u vezi sa nekim od „rizičnih“ znakova, ne znači da ste osuđeni na prevaru – ali znači da treba da negujete iskrenost, pažnju i otvorenost. Ljubav se ne meri znakom, već delima.

