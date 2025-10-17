Koji znaci najčešće varaju? Ovo su 5 astro šampiona u švrljanju, a jedan od njih vara bez griže savesti

Astrološki vodič kroz znakove koji najčešće varaju – i zašto baš njima srce lako zaluta.

Ako se pitate koji horoskopski znaci najčešće varaju, odgovor je: Jarac, Ribe, Lav, Vaga i Blizanci. Njihove osobine, od emotivne nepostojanosti do potrebe za pažnjom, čine ih sklonijima švrljanju sa strane – čak i kad to ne planiraju.

Zašto baš ovih 5 znakova najčešće vara?

Zato što njihove ličnosti nose kombinaciju emotivne gladi, potrebe za uzbuđenjem i slabosti prema novim iskustvima. Iako to ne znači da će svaki Jarac ili Lav prevariti, statistike i astrološka tumačenja ukazuju da su baš oni najčešće u toj igri.

1. Jarac – hladan plan i emotivna distanca

Jarčevi deluju ozbiljno i stabilno, ali upravo ta sposobnost da odvoje emocije od akcije čini ih sklonima tajnim avanturama. Vole red, ali kad se osete zapostavljeno – lako se povuku u paralelni svet.

2. Ribe – zaljubljeni u ljubav, ali ne u granice

Ribe sanjaju filmske romanse. Kad stvarnost postane previše obična, traže novu emociju – često i nesvesno. Njihova prevara je češće emotivna nego fizička, ali boli isto.

3. Lav – gladan pažnje, gladan potvrde

Lavovi žele da budu obožavani. Ako partner ne daje dovoljno pažnje, Lav će je potražiti drugde. Njihova harizma privlači, a slabost prema komplimentima ih često odvede u iskušenje.

4. Vaga – večiti tragač za savršenstvom

Vage vole lepotu, sklad i idealnu vezu. Ako osete da nešto fali, brzo se okrenu nekom ko deluje „bolje“. Njihova prevara je tiha, ali promišljena – i često opravdana u njihovim očima.

5. Blizanci – neuhvatljivi i radoznali

Blizanci su društveni, duhoviti i stalno u pokretu. Dosada ih ubija, a nova poznanstva hrane. Njihova neodlučnost i potreba za stimulacijom često ih odvode u paralelne priče.

Kako da prepoznam da me partner vara prema horoskopu?

Ako vaš partner pripada nekom od ovih znakova, obratite pažnju na sledeće:

Iznenadne promene ponašanja – više izlazaka, manje komunikacije. Preterana potreba za privatnošću – telefon pod šifrom, izbegavanje razgovora. Emotivna distanca – manje nežnosti, više kritika. Nova interesovanja bez objašnjenja – odjednom voli nešto što nikad nije spominjao.

Ne znači da je prevara sigurna – ali ako se više znakova poklopi, vredi porazgovarati.

Šta da radim ako sumnjam da me partner vara?

Ne paničite odmah. Prvo prikupite činjenice.

Prvo prikupite činjenice. Razgovarajte iskreno. Bez optužbi, sa željom da razumete.

Bez optužbi, sa željom da razumete. Postavite granice. Jasno recite šta vam smeta i šta nećete tolerisati.

Jasno recite šta vam smeta i šta nećete tolerisati. Slušajte intuiciju. Ako osećate da nešto nije u redu – verovatno nije.

Najčešća pitanja o horoskopu i prevari

Da li horoskopski znak garantuje prevaru?

Ne. Znak može ukazivati na sklonosti, ali odluke donosi osoba.

Koji znakovi su najverniji?

Bik, Rak i Devica – poznati po lojalnosti i stabilnosti.

Može li se prevara oprostiti?

Zavisi od osobe, okolnosti i spremnosti na iskren razgovor.

Horoskop ne određuje sudbinu, ali može pomoći da bolje razumemo ponašanje. Ako ste u vezi sa nekim od „rizičnih“ znakova, ne znači da ste osuđeni na prevaru – ali znači da treba da negujete iskrenost, pažnju i otvorenost. Ljubav se ne meri znakom, već delima.

