Kraj avgusta donosi ljubavne preokrete, a ovi znaci horoskopa će ih najjače osetiti

Druga polovina avgusta 2025. donosi snažnu emocionalnu energiju, ali i priliku za romantične prodore. Planetarni aspekti podstiču introspekciju, lični rast i smele odluke, a određeni horoskopski znaci će posebno osetiti talase promena.

Velika konjunkcija Venere i Jupitera, najvažniji astrološki događaj ovog meseca, dogodio se 12. avgusta, kada se Venera u Raku pridružila Jupiteru, planeti sreće i obilja. Ovo retko i snažno poravnanje donosi osećaj topline, povezanosti i optimizma. Za mnoge će to biti period ljubavnih priznanja, novih početaka i prilika za jačanje veza.

Retrogradni uticaji

Iako dominira pozitivan ton, druga polovina avgust donosi i introspektivne trenutke. Merkur ulazi u retrogradan hod krajem meseca, što može izazvati nesporazume, kašnjenja i preispitivanje odnosa. Umesto žurbe, naglašava se potreba za strpljenjem i jasnom komunikacijom.

Znaci koji će osetiti najviše promena

Rak

Fokus je na ličnim odnosima, porodičnim odlukama i ljubavnom životu. Energija Venere i Jupitera donosi mogućnost rešavanja dugoročnih emocionalnih dilema.

Vaga

Veze ulaze u fazu preispitivanja, a moguće su iznenadne romantične ponude. Otvorenost za nova iskustva biće ključna.

Ribe

Intuicija i emocionalna dubina su posebno naglašene. Očekujte snažne trenutke povezivanja i kreativne inspiracije.

Savet za sve znakove

Ovo je mesec u kome vredi pratiti svoju intuiciju, biti otvoren za razgovor i ne plašiti se da pokažete emocije. Velika konjunkcija 12. avgusta pruža retku priliku za ljubav i lične prodore, iskoristite je.

