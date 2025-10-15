Kraj oktobra menja sve: Ova 4 horoskopska znaka očekuju veridba, brak i novi početak u ljubavi

Astrolozi predviđaju da će druga polovina oktobra 2025. godine biti posebno povoljna za ljubavni život četiri horoskopska znaka. Energija ovog perioda donosi više romantike, iskrenih razgovora i važnih odluka koje mogu voditi ka veridbama, brakovima ili novim vezama.

Ovan — vreme za hrabre odluke

Ovnovi će osetiti snažan talas odlučnosti. Ako su do sada oklevali oko zajedničkog života ili veridbe, kraj oktobra donosi idealan trenutak da naprave važan korak. Njihova otvorenost i samopouzdanje stvoriće atmosferu pogodnu za ozbiljne razgovore i jačanje veze.

Blizanci — jasnoća i iznenađenja

Blizanci će u ovom periodu dobiti više jasnoće u ljubavnom životu. Moguća su prijatna iznenađenja, poput iskrenog priznanja ili čak prosidbe. Energija Meseca podstiče ih na otvorene razgovore i planiranje zajedničke budućnosti.

Lav — simbolični koraci ka budućnosti

Za Lavove, kraj oktobra donosi priliku da donesu velike romantične odluke. Ako su u vezi koja traje, sada je trenutak da razgovaraju o veridbi, braku ili zajedničkom životu. Partner će biti spreman na veću bliskost, a iskrenost će biti ključ uspeha.

Vaga — harmonija i sudbonosni razgovori

Vage će snažno želeti emotivnu ravnotežu i dublju povezanost. Kraj oktobra može doneti sudbonosne razgovore ili čak zvanične prosidbe. Ako pokažu šta zaista žele, sve će teći prirodno i bez prepreka.

Ovan, Blizanci, Lav i Vaga ulaze u period kada ljubav dobija novu dimenziju. Kraj oktobra 2025. donosi im priliku da naprave velike korake i izgrade temelje za zajedničku budućnost.

