Krajem marta preko noći 2 znaka ostaju bez partnera, astrološka energija donosi nagle raskide

Ovan i Lav, kao i podznaci u Škorpiji i Vodoliji, krajem marta 2026. mogu ostati bez partnera preko noći. Dolazi im trenutak istine.

Krajem marta 2026. dešava se snažna astrološka energija koja ne trpi polovična rešenja. Period u kojem se susreću završetak retrogradnog Merkura i promena sezonske energije često razotkriva ono što je dugo bilo potisnuto pa ova 2 znaka i 2 podznaka mogu ostati bez partnera.

Tamo gde su odnosi građeni na kompromisima, ćutanju ili nedorečenim očekivanjima, sada dolazi trenutak istine.

Za Ovna i Lava, kao i podznakovi u Škorpiji i Vodoliji, ovaj period može doneti nagle emotivne preokrete.

Ono što je delovalo stabilno može se iznenada promeniti, a razgovori koji su dugo odlagani sada izlaze na površinu.

Ovan – impuls koji može promeniti sve

Ovnovi su poznati po snažnim emocijama i brzom reagovanju. Međutim, upravo ta impulsivnost može postati okidač za dramatične rasprave krajem marta. Sitna nesuglasica može prerasti u ozbiljan konflikt, naročito ako su se problemi u vezi dugo gurali pod tepih.

U takvoj atmosferi moguće su nagle odluke — pa čak i raskid koji dolazi iznenada. Ipak, ova situacija može otvoriti prostor za iskrenije odnose u budućnosti, jer znak Ovan konačno shvata šta zaista želi.

Lav – ponos koji postaje prepreka

Lavovi teško podnose osećaj da nisu cenjeni ili da su njihova osećanja uzeta zdravo za gotovo. U periodu do kraja marta mogu se pojaviti situacije u kojima će njihov ponos biti ozbiljno testiran.

Ako osete da partner ne pokazuje dovoljno poštovanja ili pažnje, Lav može doneti brzu i odlučnu odluku. Ponekad ta odluka dolazi naglo, ali iza nje stoji potreba za dostojanstvom i emotivnom sigurnošću.

Podznak Škorpija – istina koja izlazi na površinu

Osobe sa podznakom u Škorpiji imaju snažnu intuiciju i retko im promiču sitni znakovi promene u ponašanju partnera. Krajem marta mogu otkriti nešto što ih navodi da preispitaju ceo odnos.

Bilo da je u pitanju tajna, neiskrenost ili jednostavno spoznaja da emocije više nisu iste, Škorpija reaguje intenzivno. Kada izgubi poverenje, teško ga vraća, pa ovaj period može doneti dramatične emotivne odluke.

Podznak Vodolija – nagla potreba za slobodom

Vodolije su poznate po tome što ne podnose osećaj ograničenja. Ako tokom ovog perioda osete da ih odnos guši ili da više ne mogu da budu ono što jesu, mogu doneti odluku koja dolazi iznenada.

Partner može biti zatečen njihovom iskrenošću i spremnošću da preseku situaciju. Iako deluje naglo, za Vodoliju je to često rezultat dugog unutrašnjeg razmišljanja.

Kraj marta 2026. za Ovna i Lava, kao i za podznake u Škorpiji i Vodoliji, donosi emotivne testove koji razotkrivaju pravu snagu odnosa. Ono što se sada menja može delovati bolno i iznenadno, ali često upravo takvi trenuci donose jasnoću i oslobađanje od odnosa koji više ne funkcionišu.

Ponekad je raskid iluzije prvi korak ka novom početku.

(Podznak.com)

