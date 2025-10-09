Ljubav do kraja 2025: Ko se vraća, ko gubi, ko se zaljubljuje – astro prognoza za 12 znakova

Do kraja 2025. godine, astrološke energije pokreću lavinu ljubavnih preokreta za svih 12 znakova – od povratka starih strasti, preko neočekivanih gubitaka, do iznenadnih zaljubljivanja koja menjaju život iz korena.

Da li će se stare ljubavi vratiti do 2025?

Apsolutno! Do kraja 2025. godine, nekoliko znakova može očekivati povratak starih ljubavi, često pod uticajem retrogradnih planeta koje podstiču preispitivanje prošlosti.

Znaš ono kad misliš da si preboleo nekoga, kad odjednom – eto ti poruke ili poziva! E pa, Vage, Rakovi i Ribe, spremite se za ovakve scenarije. Kod Vaga, to može biti pokušaj da se izgladi neka stara nepravda, dok će Rakovi i Ribe biti skloni nostalgiji i sentimentalnosti, što će ih vući nazad u zagrljaj bivših. Ponekad je to test, a nekad zaista druga šansa. Samo budite iskreni prema sebi – da li je to zaista to, ili samo uteha?

Ko će pretrpeti ljubavne gubitke?

Nažalost, neki znakovi će morati da se suoče sa ljubavnim gubicima, što može biti bolno, ali i oslobađajuće za budućnost.

Niko ne voli da čuje loše vesti, ali Ovnovi, Jarčevi i Lavovi, pripremite se. Ovnovi, zbog svoje impulsivnosti, mogu doći do raskida ako ne obuzdaju temperament, dok će Jarčevi možda shvatiti da veza nema perspektivu i doneti tešku odluku. Lavovi, vaša potreba za dominacijom bi mogla da odbije partnera. Nije smak sveta, verujte mi. Nekada je gubitak prilika za nešto bolje. To je nova stranica koja se otvara.

Koji znakovi će se zaljubiti do ušiju?

Srećom, veliki broj znakova će doživeti strastvena nova zaljubljivanja, donoseći svežinu i uzbuđenje u njihov emotivni život.

A sada, ono najlepše! Blizanci, Strelčevi i Vodolije, pripremite se za leptiriće u stomaku! Blizanci će biti izuzetno šarmantni i privlačni, što će im doneti nove susrete. Strelčevi će biti u elementu – spremni za avanturu i nova poznanstva koja mogu prerasti u nešto ozbiljno. Vodolije, vaša nekonvencionalnost će privući nekoga ko ceni vašu jedinstvenost. Ne kočite se, pustite srce da vas vodi. Ko zna, možda je to ljubav života!

Šta je sa Bikovima, Devicama i Škorpijama?

Za ove znakove, period do 2025. donosi stabilizaciju postojećih veza, preispitivanje vrednosti i produbljivanje emotivnih odnosa.

Bikovi, vi ste majstori stabilnosti! Očekujte da će se vaše veze učvrstiti, a ako ste sami, možda pronađete nekoga ko ceni vašu vernost i posvećenost. Device, vi ćete biti fokusirani na pronalaženje praktičnog partnera, nekoga ko deli vaše vrednosti. Škorpije, vaša strastvena priroda će se produbiti, a veza će postati intenzivnija. Mogli biste da doživite pravu transformaciju u odnosu!

Kako da se pripremite za ljubavne izazove?

Evo par saveta, onako, od srca:

Otvorena Komunikacija: Pričajte sa partnerom! Ne držite stvari u sebi, jer se tako stvaraju problemi.

Samoljubav: Pre nego što volite druge, volite sebe. Radite na sebi, na svom samopouzdanju.

Fleksibilnost: Život je nepredvidiv, pa tako i ljubav. Budite spremni na promene i ne plašite se novih iskustava.

Verujte Intuiciji: Vaš unutrašnji glas je često najbolji savetnik. Slušajte ga!

Do kraja 2025. godine, kosmos ima poseban plan za svakoga od nas. Bilo da se radi o povratku stare ljubavi, gubicima koji otvaraju nova vrata, ili strastvenim novim počecima, jedno je sigurno: biće uzbudljivo! Budite spremni, otvoreni i verujte u ljubav.

