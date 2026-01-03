Ljubav je u vazduhu, duboka ljubav stiže danas ova 3 znaka i određuje im sudbinu

Astrološka energija nosi sudbinske veze i izbore koji danas mogu oblikovati budućnost Jarca, Strelca i Bika.. Duboka ljubav u srce ih pogađa.

Duboka ljubav stiže za tri horoskopska znaka. Subota je posvećena emocionalnim prioritetima, sudbini i karmi.

Za ove astrološke znakove, 3. januar nam pokazuje da pratimo predodređeni put. Oseća se karmički, kao da samo živimo ono što nam je namenjeno.

Univerzum pruža smislen razvoj ljubavi koji se oseća namerno. Ovde nema slučajnosti. Nešto klikne i neko istupi napred.

1. Bik – duboka ljubav nosi težinu, ne plašite se

Subotnja astrološka energija govori direktno vama. 3. januara osećate se privučeno ka nekome sa neobičnim intenzitetom. Obično više volite da proverite svoje srce. Ne želite uvek da se bacite u ljubav, iz straha da se ne izgubite u njoj.

Međutim, to nije prolazna privlačnost koju osećate ovog dana. Ona nosi težinu, istoriju i osećaj prepoznavanja koji je teško objasniti. Sve što znate je da je nešto drugačije i da vam se to sviđa.

Čak i ako vas plaši, osećate se dovoljno hrabro da jednostavno idete sa tokom i vidite gde vas to vodi. Ovog dana znate da ljubav neće poništiti vašu nezavisnost ili vašu udobnost. Nešto dobro se dešava. Pratite svoje srce, Biče.

2. Strelac – emotivna prekretnica

3. januar vam donosi emotivnu prekretnicu. Astrološka energija subote otkriva gde vaše srce zaista želi da ide. Možda čak ni ne želite da verujete u to, ali postoji neko ko vas vidi onakvima kakvi jeste i onakvima kakvi želite da budete viđeni.

Univerzum pruža vezu koja podržava vašu viziju sebe. Istovremeno, omogućava vam da vidite ovu drugu osobu onakvom kakva jeste. Vaši snovi se potvrđuju. Ljubav izgleda onako kako želite.

Poruka ovde je moćna. Ljubav koja se poklapa sa vašim putem oseća se ekspanzivno, a ne ograničavajuće. Osećate nadu prvi put posle dugog, dugog vremena. To više nije samo pusta želja, to je ljubav.

3. Jarac – istina ruši barijere

Subotnja astrološka energija vam omogućava da vidite da je ljubav moguća u vašem životu i da ste verovatno spremni za nju. 3. januara. Nešto se menja u načinu na koji gledate na posvećenost i to utiče na to kako vidite osobu sa kojom ste ili ćete biti.

Ovo može uključivati izgovaranje veoma emotivne istine nekome koja će razjasniti situaciju i malo uzburkati stvari. Ova istina ima sposobnost da sruši barijere, a to bi na kraju moglo biti veoma pozitivno za vas.

Duboka ljubav stiže danas i vas pronalazi baš u trenutku kada mislite da ćete možda morati da odustanete od nje. Baš u poslednjem trenutku, ona dolazi da vas uveri da su svi razgovori i deljenje istine bili vredni truda. Sve je dobro. Ne brinite.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com