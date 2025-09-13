Ljubav ovih parova je najjača: Niko ne može da ih rastavi jer su srodne duše!

Postoje mnoge stvari koje će vam pomoći da nekoga upoznate i razumete, hrana koju vole, omiljeni film, priče o odrastanju…ali ako znate horoskopski znak te osobe mnogo ćete bolje shvatiti da li ste sa njom kompatabilni.

Astrologija nam govori da je astrološka usklađenost među znacima siguran način da osigurate sreću u ljubavi.

Naravno, postoje i skeptici koji ne veruju da ćete horoskopom pronaći idealnog partnera, ali čisto zabave radi ili kao validni kriterijum, pogledajte sa kojim se znakom najbolje slažete i ko zna, možda je baš vaš sadašnji ili budući partner i po astrologiji i po individualnim osobinama baš vaša srodna duša.

Vaga i Lav

Oba ova znaka dopunjuju jedan drugi i odlično međusobno komuniciraju. Oboje vole druženje, obožavaju romansu i doživljavaju jedno drugo kao prave ljubavnike. Slobodni su da potpuno pokažu sve što imaju da daju – Lav zahteva pažnju, a Vaga će stalno da podilazi i laska tom velikom egu.

Ovan i Vodolija

Njima nikada nije dosadno. Ova veza je puna uzbuđenja i avantura. Oni vole sebe, ali vole i slobodu. Ova dva znaka čine veoma kreativan par, a veza im se zasniva na međusobnom divljenju.

Ovan i Rak

Ovan je hrabar i nezavisan, dok je Rak visoko energičan i uživa u izazovima pa izvlači najbolje iz Ovna. A on, sa druge strane, Raka uči kako da bude nezavisan.

Ribe i Ovan

Oni mogu biti veoma dobar par, oboje su romantične duše koje podstiču jedno drugo da pokažu najbolje od sebe. Ribe su osećajne i njihova poverljivost ih čini pogodnim za duge ljubavne veze. Ovan je lider koji pokazuje mnogo inicijative te će bez ustezanja juriti Ribe i preuzeti ulogu zaštitnika u vezi.

Bik i Rak

Ova dva znaka pokazuju izuzetno međusobno razumevanje u vezi. Rak je lojalan i pažljiv i pokazuje veliku emotivnu podršku partneru. I Rak i Bik cene porodične vrednosti, stabilnost, odgajanje potomstva i veliki stepen društvenosti, ali i ogromnu ljubav prema hrani. Njima je kuvanje i uživanje uz dobar film ključ za srećnu vezu.

Bik i Jarac

Ova dva znaka vole i poštuju jedno drugo i skoro da se međusobno telepatski razumeju. Bik će se diviti partnerovoj radnoj etici, jakim ambicijama i duhovitosti, dok Jarac pokazuje zahvalnost za osećajnu stranu partnera. Srećom, oba praktična znaka su na istoj talasnoj dužini kada je reč o mnogim stvarima.

Strelac i Ovan

Strelac je gospodar avanture i obožava svoju slobodu. Ne toleriše dramu u vezi i uvek sledi svoje srce. Ovan takođe voli avanturu te će savršeno funkcionisati i nikada im u vezi neće biti dosadno. Oboje takođe nisu podstrekači svađe i u njihovom odnosu neće biti mesta raspravi.

Rak i Ribe

Oba znaka su vodena i imaju prirodnu duhovnu vezu. Ribe će lako pružiti harmoniju u vezi i oba znaka su veoma intuitivna međusobno. Duboko su emotivni i brižni, fokusirajući se na negovateljskim sposobnostima i tome da nikako ne povrede partnera. A kako je vezi najviše potrebna stalna briga i nega, sigurno će njihov odnos trajati zauvek.

Lav i Strelac

Oba znaka su optimisti i velikodušni, a posebno vole da se zabavljaju. Oboje su impulsivni, a Lav je posebno tvrdoglav i zato mu Strelac pomaže da dođe do rešenja koje on ne vidi. Strelac apsolutno obožava samopouzdanje koje ima Lav i ceni što ne pokazuje nimalo ljubomore.

Devica i Jarac

Devica je mudra i tiha, ranjiva ponekad iako se trudi da to sakrije. Teško ih je pročitati, ali ako im otkrijete tajnu šifru, pustiće vas unutra zauvek. Jarac se ne boji mističnosti Device i kada se ona otvori partneru, privući će svojim osobinama Jarca još više.

Lav i Blizanci

Ovaj živahan duo obožava avanturu. Lav donosu lojalnost u vezi jer je jak partner, dok Blizanci predstavljaju dobrotu i osećaj ljubavi kod partnera. Oni cene svojeglavost Lava i upravo zbog toga ga i vole.

Vodolija i Blizanci

Ova dva vazdušna znaka zajedno će uz pesmu koračati kroz život, noseći se sa usponima i padovima. Blizanci vole ideje, a kreativna Vodolija će izvući najbolje od njih. Oba znaka uživaju u svojoj samostalnosti i razumeju potrebe jedno drugog te neće gušiti partnera. Blizanci drže vezu svežom, dok je Vodolija čini stabilnom, prenosi Novi.ba.

Škorpija i Lav

Ovo je naizgled napeta veza jer Škorpija zna da bude zahtevna i ljubomorna, sa oštrim jezikom. Ali Lav će samo podgrejati strast i žudnju kod partnera. Oboje su veoma lojalni, ali i vrlo zahtevni, pa ako pronađu oproštaj i zajednički jezik nakon svađe, veza će im biti eksplozivnija od vatrometa za Novu godinu.

Blizanci i Vaga

Ova dva vazdušna znaka imaju intelektualnu vezu jaku podjednako koliko je i njihova seksualna privlačnost. Veza će im uvek biti sveža i brza jer su oboje energični i vrlo društveni. Oboje cene lepotu, a Vagi je važna harmonija pre svega, pa neće dopustiti da u vezi prevlada želja Blizanaca za svađom.

