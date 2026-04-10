Ljubav počinje da raste za 3 znaka, ulaze u sudbinsku romansu posle 10. aprila

Ljubav počinje da cveta za Ribe, Strelca i Vagu od 10. aprila. Na pomolu je fantastična romansa, možda i za ceo život.

Počev od 10. aprila 2026. godine, tri horoskopska znaka ulaze u romantičnu novu eru. Prilično je lako osećati se romantično i zaljubljeno tokom Meseca u Vodoliji. Ljubav počinje da raste i cveta kao nikad.

Ovo je početak novog i obećavajućeg romantičnog perioda u vašem životu. Zvezde su nastrojene za ljubav i romantiku, a naša srca su spremna da prime.

Tokom ovog lunarnog tranzita, romantika je u vazduhu, ali se takođe podsećamo da to nije nešto u šta treba da sumnjamo. Ljubav je uvek tu za nas, i ako tako izaberemo, možemo je gledati kako raste i cveta.

1. Vaga – lepo je razmišljati o novoj ljubavi

Na današnji dan, tokom Meseca u Vodoliji, čini se da se u vašem životu, pojavljuje neko nov i radoznao. Ovo se oseća neverovatno i pomalo uzbudljivo. Uvek vas privlači ideja o novoj romansi, a možda ste upravo u njenom prisustvu tokom ovog lunarnog tranzita.

Čini se kao da su vas zvezde postavile u poziciju gde je romantika svuda oko vas. Sada nemate bekstva od nje, a zaista ni ne želite. Ovo bi mogao biti vaš novi put. Ljubav počinje da raste i cveta od danas.

Ako ste u igri, onda igra nastavlja. Lepo je ponovo razmišljati o novoj osobi, umesto da budete zalepljeni za telefon, listate po stranicama i gubite dane. Volite da budete okruženi pravim ljudima, a ne slučajnim stranacima na ekranima.

2. Ribe – možete danas da birate da budete zaljubljeni

Lepo je izaći iz tog zaglavljenog stanja uma gde se čini kao da se ceo svet davi u anksioznosti, zar ne? Mesec u Vodoliji vam pokazuje da ste vi šef svog stanja i da u petak birate da budete zaljubljeni.

Zaista nema ništa kao ljubav da izvuče osobu iz bilo kakve depresije u kojoj se nalazi. Biti u depresiji je jednostavno previše dosadno za vas. Želite uzbuđenje i fantaziju. Želite zabavnu romansu i uskoro ćete je dobiti.

Ovo je početak nove ere u vašem romantičnom životu i to nije ništa slično onome što ste ikada ranije doživeli. Zato, pripremite svoj um i telo, jer će se stvari promeniti na bolje!

3. Strelac – najistinitija romansa

Najistinija romansa, za vas, dešava se u susretu umova. Na današnji dan, tokom Meseca u Vodoliji, upravo to i doživljavate.

Vi ste neko koga ne mogu ograničiti ograničenja. Vi ste slobodoumni lutalica do srži. Pa ipak, takođe cenite duboke, filozofske razgovore. Kada upoznate nekoga i povežete se na ovom nivou, to vam znači sve. Odmah ljubav počinje da cveta.

Ljubav koju ovaj lunarni tranzit uvodi u vaš život vrti se oko određene, veoma specifične vrste razmišljanja, i to stvara pravu magiju. Govorimo o ljubavnoj i čudesnoj vrsti magije koja menja sve.

U petak ćete upoznati srodnu dušu koja vam daje leptiriće na nogama, a ostalo je istorija.

