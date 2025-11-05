Ljubav se vraća: Novembar donosi pomirenja za koja niko nije verovao da su moguća

Snažan povratak emocija, ali neočekivana pomirenja među ljudima koji su se nekad činili kao da više nemaju nikakav kontakt, možemo da očekujemo u novembru 2025. godine. Venera u Škorpiji tokom novembra donosi intenzivne emocije i potrebu za dubokim povezivanjem.

Posebno izražene energije donose priliku za otvaranje zatvorenih vrata, za razgovore koji su dugo bili potisnuti i za ozdravljenje odnosa koji su ostali nedorečeni.

Venera u Škorpiji tokom novembra donosi intenzivne emocije i potrebu za dubokim povezivanjem. To nije vreme površnih flertova ni neobaveznih veza, sve što se događa ima dubinu, značenje i posledice. Upravo zato mnogi će osetiti potrebu da se vrate osobama koje su im nekoć bile važne. Ono što se činilo kao završena priča moglo bi dobiti novo poglavlje.

Merkurov aspekt s Neptunom dodatno pojačava intuiciju, saosećanje i potrebu za razumevanjem. Ljudi će više nego inače biti spremni da priznaju greške, oproste i zatraže oprost. Novembar tako postaje mesec u kojem mnoge zamrznute emocije ponovno dolaze na površinu, ali ovog puta s ciljem ozdravljenja, a ne nove boli.

Koji znakovi najviše osećaju ovu promenu?

Rak, Ribe i Škorpije posebno će biti otvoreni za pomirenja. Oni će prvi osetiti potrebu da isprave stare nepravde, da kažu ono što su godinama ćutali. Intuicija ih vodi prema osobama koje su ih nekad duboko dotakle, i osećaj neće biti pogrešan.

Vaga i Lav takođe mogu očekivati neočekivane poruke, pozive ili slučajne susrete koji ih vraćaju na odnose za koje su mislili da su zauvek završeni. Ključ je u tome da ovoga puta razgovaraju bez ega i otvore se bez straha.

Za neke, ovo će značiti obnovu ljubavne veze, dok će drugima doneti unutarnji mir kroz konačni oprost. U oba slučaja novembar ima potencijal da isceli ono što je do sada bilo samo delimično preboljeno.

(Krstarica/Index)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com