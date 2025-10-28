Ljubavni horoskop za novembar 2025: Tri znaka dobijaju drugu šansu, a dva konačno kažu „dosta“

U ljubavnoj sferi novembar 2025. donosi jasne prekretnice: za tri zodijačka znaka stiže nova prilika, dok će dva početi da raskidaju lance sopstvene rutine i odluče da više ne pristaju na manje od onoga što zaslužuju.

Znaci koji dobijaju drugu priliku

Ovan

Ovnove u novembru očekuje faza kada više neće sedeti i čekati “pravi trenutak”. U ljubavi se pojavljuju situacije u kojima će morati da odluče — da li ostaju u starom obrascu ili prihvataju novu šansu. Ako su sami, mogu privući osobu koja ne želi glamur, već iskrenost.

Ako su u vezi: spolja sve može delovati stabilno, ali unutrašnje tenzije pokazuju da je vreme da se iskreno sagleda šta želite i kako dalje.

Bik

Za Bikove, novembar donosi trenutak u kome rutina više ne donosi sigurnost — već osećaj stagnacije. U partnerstvu će morati da postave nove granice i oslobode se kontrola koje su ranije prihvatali kao “sigurnost”. Ako su slobodni, osoba koja ih izazove da izađu iz zone komfora može biti početak nečeg stvarnog.

Rak

Rakovima novembar pruža priliku za duboku emotivnu iskrenost. Partnerstvo ulazi u fazu kada će se pokazati koliko je veza zaista mesto gde možete biti ranjivi, a ne “pobednici”. Ako su sami — moguće je upoznati nekoga ko razume njihov unutrašnji svet.

Znaci koji konačno kažu “Dovoljno”

Vaga

Vage ulaze u period u kome više neće tolerisati nejasnost, nedostatak prisustva ili unapred pisane uloge. Obaveza da se odluče — za odnos, za sebe, za vrednost koju žele — postaje imperativ. Slobodne Vage mogu upoznati osobu bez igre — bez maske.

Škorpija

Za Škorpije je novembar vreme kada se mogu suočiti s onim što dugo potiskuju: potreba za kontrolom, skriveni strahovi, ali i želja za stvarnom bliskošću. Za mnoge od njih to znači završetak nečega što ih koči — i početak nečeg autentičnog.

Šta promeniti i kako pristupiti ljubavi u mesecu novembru?

Budite iskreni prema sebi: koji obrazac u vezi vam više ne služi?

Ako primetite da odnos stagnira, pitajte se — da li je vredan promene ili je vreme da ga pustite.

Ako ste slobodni: birajte osobu koja traži vašu prisutnost, a ne samo vašu pažnju.

Ako ste u vezi: razgovarajte — ne samo o onome što je dobro, već i o onome što godinama izbegavate.

