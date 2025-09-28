Majstori za poljupce: Dodir usana ovih horoskopskih znakova sigurno vas neće razočarati

Kad vas neko poljubi kratko u obraz, to je više prijateljski znak nego romantični. Površan poljubac u usta u javnosti takođe ne mora da znači manjak osećanja – znakovi poput Device i Jarca retko pokazuju nežnost pred publikom, dok Blizanci misle na stotine drugih stvari oko sebe. Ipak, partneri rođeni u ova tri znaka Zodijaka donose potpuno drugačije iskustvo ljubavnih dodira.

Bik

Poljubac od Bika je užitak za sva čula. Pre nego što usnama dotakne vaše, zagledaće vas ravno u oči, nežno dodirnuti vaše lice, udahnuti miris vašeg parfema i proći prstima kroz kosu. Kada konačno spoje usne sa vašim, njihova pažnja ostaje nepodeljena – dugo će upijati svaki vaš ukus i graditi intimnost u najfinijim detaljima.

Lav

Lavovi vole da budu u centru pažnje i neće se ustručavati da vam to pokažu ni poljupcem u javnosti. Njihova harizma i samopouzdanje garantuju da će svaki dodir usana biti snažan i upečatljiv. Spontano će osetiti šta vama odgovara, prilagoditi tempo i stil, i neće prestati kada počnete da tražite još.

Škorpija

Strast Škorpija je legendarna, a to se najbolje vidi u njihovom načinu ljubljenja. Ne zaustavljaju se samo na usnama – istražiće svaki deo vašeg lica i vrata kombinacijom nježnog dodira i istraživačkih pokreta jezikom. Njihov repertoar tehnika garantuje intenzivan doživljaj koji budi želju za još većom bliskošću.

