Možda je to zbog vašeg horoskopskog znaka. Evo zašto teško pronalazite svoju srodnu dušu

Mnogi od nas smatraju da nemaju sreće u ljubavi, razočarani su nakon ljubavnog brodoloma, žele nekoga ko za njih ne mari ili su naprosto uzeli pauzu od ‘potrage za srodnom dušom’, činjenica je da danas ima sve više ljudi koji se izjašnjavaju kao samci.

Neki od razloga za solo status mogu se skrivati i u horoskopskom znaku.

Ovan

Deluju glasno, arogantno, agresivno i zastrašujuće, zbog čega se potencijalni partneri i udvarači mogu osećati neprijatno pored njih.

Bik

Teško je ući u život Bikova, koji kao da je uređen od temelja do krova, a njihova ljubav i odanost kao da je unapred raspoređeni pa nema mesta ni za koga novog.

Blizanci

Nekako je izuzetno teško ljudima koji su u njihovom okruženju da Blizance dožive ozbiljno, kroz perspektivu odanog i trajnog partnera, pa ljudi često o njima razmišljaju u smislu brzog flerta, a ne predane veze.

Rak

Toliko vešto dižu zidove oko sebe i izoluju se od drugih, da oni koji žele da im priđu često nemaju nikakav način za to i sve im izgleda prekomplikovano.

Lav

Pripadnici ovog znaka u ljubavi traže nekoga ko će ih voleti više nego što vole sami sebe, pa ne čudi što im je tako teško da pronađu pravog partnera.

Devica

Osim što deluju izuzetno stidljivo, nedostupno i s istim nameštenim smeškom za sve, često odaju sasvim pogrešan utisak o sebi pa ljudima izgledaju dosadno i naporno.

Vaga

Pripadnici ovog znaka imaju suprotan problem – oni pokušavaju da šarmiraju i zavedu sve oko sebe, pa potencijalni partneri odustaju od svega jer im se čini da ne mogu da im veruju.

Škorpija

Nastup pripadnika ovog znaka deluje zastrašujuće i uvrnuto, pa koliko god seksi i privlačno i izgledali, neka čudna mračna sila koja ih okružuje odbiće udvarače.

Strelac

Strelac u tolikoj meri deluje opušteno, spontano i zaigrano, da naprosto ostavlja utisak serijskog zavodnika, pa ljudi najčešće ne žele da se opeku s njim.

Jarac

Njihovi odbrambeni mehanizmi su toliko jaki da ljudi kojima se dopadnu imaju utisak da će, da bi došli do kafe, morati prvo da im se udvaraju sedam godina, zavode ih i dokazuju ozbiljne namere.

Vodolija

Koliko god prijateljski nastupali, na ljubavnom planu deluju vrlo nepristupačno, zaneseno u svojem svetu i kao da nemaju dovoljno koncentracije za trud oko samo jednog odnosa.

Ribe

U određenim situacijama zavođenja, pripadnike ovog znaka obuzeće tolika neprijatnost da će se samo smejati, a potencijalni partner nikako neće moći da razume da li je on taj kome se Riba smeje i šta zapravo Riba misli.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com