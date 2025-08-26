Muškarci, astrolozi vas čitaju kao knjigu: Ko je ženskaroš najgore vrste?

Najlepše i najviše vole muškarci koji su svesni koliko njihova žena vredi, pa se trude svakog dana da budu bolji zbog nje, iz straha da je ne izgube.

A kako vole muškarci različitih horoskopskih znakova, pročitajte!

Ovan

Njegova odanost u ljubavi je neizmerna, sve dok postoje emocije, jer on je izrazito sentimentalna duša. Heroina njegovog srca je žena koja se neće držati tik uz njega, ali i koja neće da zahteva potpunu dominaciju nad njim. On u sebi sadržava kontradiktornost svojstvenu Marsovim bićima – želi da dominira nad partnerkom, a potajno oseća želju da partnerka dominira nad njim. Dani su im prepuni događanja, ali noći su im često tamne i pune čežnji.

Da bi vas ovaj muškarac voleo, on mora da se ponosi vama. Međutim, nikada neće zaboraviti svoje sposobnosti i mogućnosti. Mada od vas puno zahteva, dvostruko će vam to vratiti. Ako ste ga povredili, vatra će lako da bukne u požar, ali ako ste ga nepravedno optužili, njegova vatra se pretvara u led. Njegova vatra je vrela, ali se lako hladi, a led može da bude večan. Upamtite to, ako vam je stalo do njih!

Bik

Na sentimentalnom planu on vidi dalje, bolje i dublje od drugih muškaraca. Zna da razume ženu, da prozre ljudsku dušu i budući da je svestan tog retkog dara, nada se da će mu on doneti sreću. Kako su svesni da ljubav zna da umre na razne načine – e, to ih izluđuje i zbog toga su ljubomorni i posesivni do ludila. Njegova žena mora da bude uvek prava dama, lepo obučena i pristojnih manira. Ne vole muškobanjaste žene i preferiraju tradicionalno vaspitanje.

Naravno, njegova žena mora da bude inteligentna, ali s izraženim osećajem za svoje mesto, jer ne voli da se njegova prava ugrožavaju. Ne nude ženama teoretska romantična naklapanja, ali njegova romantika u sebi ima nečeg prizemnog i nada sve strastvenog.

Njih sjajno opisuju stihovi iz Biblije: „…jer ljubav je jaka kao smrt, a ljubomora tvrda kao grob.“

Blizanci

One žene koje vole muškarce koji su stalno u potrazi za uzbuđenjima, zanimljivostima i akcijama napokon su našle pravog. Čovek rođen u astrološkom znaku Blizanaca je sve to i još mnogo više. A šta se krije iza tog još više? Pa i neke neugodnosti poput viška žena, simpatija ili ljubavnica – često u sebi kriju nešto dečačko, infantilno, u potrazi za stalnom pažnjom, pa ga zbog toga mogu da privlače i starije žene s naglašenim majčinskim osećajem.

Kad smo kod majčinskog instinkta, ne zaboravite da ovaj osećaj isključuje neke druge mnogo prirodnije za njegovo doba. Znači, možete da polažete pravo ne sve moguće delove tela osim jednog! Kako onda uspeva da ima viška žena, a da nije mužjački nastrojen? Nije on čudotvorac, on vam je pravi intelektualac, vi mu zatitrajte struju u mozgu i zaintrigirajte njegov intelektualni libido, a zanimljive ste sve dok ne pokažete da vas previše seksualno privlači.

Na prvi pogled izgledaju zaista najuzbudljiviji, najinteresantniji i najinteligentniji ljudi. Niko ne može da vam opovrgne vaš prvi utisak, ispravan je. Izavljivaće vam ljubav na hiljade novih načina, niko drugi to ne ume, ali će vam i na hiljade novih načina kasniti na sastanke, dogovore i veoma važne godišnjice. Hvata vas strah? Imate razloge za to, jer je najveći problem ovog čoveka njegova nedoslednost. Takođe i svoje romantičarske sklonosti (ako ih imate) jednostavno ugušite u sebi jer od njih ćete imati samo problema.

Rak

Ako očekujete da vam ovaj muškarac ogoli svoju dušu i prizna osećanja odmah na prvom sastanku, grdno ste pogrešili. Pre ćete s njim da zapadnete u neke neizvesne i zategnute situacije nego što ćete s lakoćom pričati o koječemu. Rakovi nikada ne veruju nepoznatima, a ima nekih tajnih stvari koje ni svojim najboljim prijateljima ne poveravaju. Znači, od poverenja na prvi pogled nema ništa. Potrebno je dosta vremena i strpljenje da se zaista upozna ovo promenjivo i osetljivo biće. Ponekad je mrzovoljan i dominantan, da bi sekundu posle suzama žalosti i nesigurnosti nakvasio vašu najdražu haljinu.

Kada zavoli i postane svestan toga, njegova stidljivost će netragom da nestane i pretvoriće se u upornog, ozbiljnog i odlučnog čoveka koji ne prihvata „ne“.

Ah, na kraju ne zaboravimo i njegovu majku. Majka mu je idol, zato nikada ne zaboravite da pozajmite neki recept od nje, njemu će to biti drago.

Lav

Gospode, koliko fascinantne snage i stimulativnog naboja ima u njegovu udvaranju. On je osetljiv na sve laskave opaske upućene njegovom izgledu ili inteligenciji, tako da je u stanju da za vas čak i život da. On je čovek trenutka, strast se budi istovremeno s pogledom njegovih očiju. Nikada se neće štedeti da bi vas osvojio, ali kada prestane da vas voli, onda zaista više nemate nikakve šanse. Idite pre nego što vas uništi.

Po pravilu se žene osobama nižeg društvenog statusa nego što je njihov jer ne mogu da odole sticanju podanika nad kojim će da vladaju. Ispod njegovih kraljevskih manira tinja despotski, jaki ego i arogantna taština spremna da bukne ili napadne bilo koju žensku osobu koja se usudi da joj se suprotstavi.

Najviše od svega Lav mrzi žene niske inteligencije i obrazovanja.

Devica

Zapravo, ovi muškarci su ispunjeni ljubavlju, ali ne tragičnom ljubavlju tipa Romeo i Julija. Radi se o pouzdanom i stabilnom muškarcu. Njegovim moždanim vijugama ne prolaze često spontani refleksi jer sve pokušava da stavi pod kontrolu. Pa ipak će znati da vam pokaže privrženost u trenucima kada vam ponestane snage.

Uredno će da se brine o svim porodičnim zadacima i biće veran, pouzdan i odan suprug, otac, prijatelj ili ljubavnik. To što često (veoma često) nezaustavljivo zna da deli savete, kritikuje sve oko sebe, pri čemu neuspešno sagledava vlastite mane i nedostatke – morate da zaboravite. To što nećete moći da kupite nekoliko parfema odjednom nije razlog da ga zaboravite već pri prvom susretu. On svoju ljubav izražava nesebičnom predanošću porodici i prijateljima. On voli organizovanost u svemu, grozi se plačnih izjava i sentimentalnih gluposti koje ga plaše jer njegov racionalni i profinjeni um jednostavno ne poznaje takav način funkcionisanja. Haotičnost i buka uvek u njemu bude strah i želju za begom.

Ovom čoveku je neizmerno potreban mir. Nikada neće da insistira na kvantitetu, već na kvalitetu osećaja. Mišljenja je da se dubina osećanja ne može iskazati gestikulacijom ruku. Ne voli slabost suza koje primoravaju čoveka da učini nešto što je suprotno njegovim principima. On se pouzda u razložan razgovor koji nudi rešenja za obe strane. Spreman je da popusti, ali ne do kraja.

Ako nije uspeo s vama da uspostavi ono što smatra da bi trebalo – malu savršenu ljubavnu celinu – krenuće na put i izabraće život samca.

Vaga

Vaga je izmislila ljubav i lepše ju je profilisala od Lava ili ostalih astroloških znakova. Muškarac Vaga se u toj ljubavi ležerno koristi svim mogućim trikovima i retko kada ne uspe da dobije ono što je u mislima zacrtao. Međutim, kada ulovi neku ženu, nije uvek siguran šta bi s njom. Budući da ju je već šarmirao do dobrovoljne pokornosti, on okleva. Da vas ostavi ili da vam predloži brak? Zaista čudna i oprečna razmišljanja. Kod tih dilema počinje njegova mentalna borba i život s takvom osobom može da postane pakao.

Muškarci Vage ne gube nikada zanimanje za suprotan pol. Budući da se umetnost ljubavi kod njih javlja veoma rano, a da su im šetnje po džunglama ljubavi učestale, događaju im se zaista neobične situacije. Teško ženama kažu „ne“, pa zbog osećaja dužnosti i pravednosti znaju da se zakopaju u neke sasvim bezizlazne veze. Odvratnost prema okrutnosti koju bi izazvali svojim „ne“, može da ih odvede do fatalnih grešaka koje su predodređene za brakorazvodnu parnicu ili će, zbog beskrajnog odlaganja, propustiti ljubav svog života.

Ako ste zaljubljeni u muškarca Vagu, često ćete se susretati s njegovom neodlučnošću. Zato uzmite stvar u svoje ruke!

Škorpija

Ako ste osetili simpatiju prema ovom muškarcu, a plaši vas strastvenost, najbolje bi bilo da odmah pobegnete. On nije muškarac za vas! Posebno ako ste pritom nesigurna i emotivna osoba, budite sigurni da on nije ono što vam treba. Vi niste ni slutili njegovu strastvenost i mislite da se radi o mirnoj i povučenoj osobi. To vam dođe kao optička varka i to je njegov način da vas privuče. On je samo naizgled miran, a u dubini njegove duše ključaju usijane strasti. Ako vam vaš Sunčev znak pruža zaštitu, onda krenite i probajte da ostvarite ljubav i vezu s takvim posebnim tipom. A uostalom, možda ste i vi strastveni tip.

Njihove reakcije su strogo kontrolisane. Tu bismo mogli da uključimo čak i ljubav. Ako misli da ima razloga da izbegava neki kontakt, on će da izgara u sebi, a glumiće mirnoću. Budite sigurne da je sposoban da vas maltretira dugo pre nego što odluči da vad zgrabi za kosu i odvuče u svoju jazbinu. A kada to uradi, onda ste njegovi do kraja života ili do kraja njegove ljubavi prema vama.

Strašno je zaokupljen seksom i poseduje neutoljivu žeđ za promenama, a o ljubomori ne treba previše da se govori – bilo bi jako dobro da ne činite ništa što bi podstaklo njegove demone na aktivnost.

Strelac

Strelčevi spadaju u red odvažnih ljudi koji se bore za stvari kojima se dive i uspevaju da svoj entuzijazam i divljenje prenesu na druge ljude. Idealistički entuzijazam i radoznalost su veoma zarazni. Govore veoma direktno, nemaju vremena da okolišaju s nekim temama ili akcijama. Ženama su u stanju da puno toga kažu, previše neobuzdanih stvari koje „potpaljuju“ njihovu maštu, a onda bezobrazno zbrišu optužujući ih da su udavače ili kaubojke koje snažno vitlaju svojim lasom.

Kada ulazi u odnos s nekom ženom, prvo što vam nudi je ljubavnički status. Ako vam se dopada taj umišljeni i samouvereni Don Žuan, prihvatite tu igru i svojom taktikom iskusnog borca stvari privedite kraju, ali na vaše zadovoljstvo. Nikad ga nemojte ispitivati, plakati, gunđati i pretiti. To su stvari koje ne prolaze kod njega. Okružite ga slobodom i, naravno, insistirajte na istim pravilima igre. Ponekad ga vešto napravite ljubomornim ukazujući i na svoje prilike, ali takve stvari strogo dozirajte. Pokažite mu da ste i vi slobodan duh, kao i on.

Ne prosipajte vodu na njegove vatrene ideje i pronađite svoj svet dok on baca strele na sve moguće i nemoguće ciljeve. Spreman prtljag vam treba uvek jer ćete mnogo da putujete. Budite uvek praktični i bićete iznenađeni kako ljubav raste.

Ponekad je ekstravagantan u trošenju i sklon kockanju, ali će istovremeno da bude velikodušan prema vašim potrošačkim izlivima.

Jarac

On se zaljubio u vas, dopustio vam je da izvrnete sva njegova nadanja i snove naopačke i otkrio bezbrižnog, blagog zanesenjaka koji čezne za slobodnim lepršanjem na vetru. Imali ste sreće što ste upoznali ovakvog Jarca. Znači da ste se zabeležili u malu listu posebnih žena koje su to uspele. Međutim, nakon određenog vremena zaljubljeni Jarac će da zaključi kako je dosta sitnih ludosti i kako je sada nužno potreban povratak odgovornostima i obvezama. Tada pred očima imate drugačijeg Jarca – zatvorenog tipa koji je ugodan, ali s ciljem. Odjednom zavladaju ambiciozni prohtevi i vi shvatite kako ne vladate suvereno njegovim mislima.

Započnite s neprimetnim dodeljivanjem komplimenata. Možete da se nasmejete na ovu taktiku prisećajući se iskustava s ovim čovekom kada je gotovo uvek odmahivao rukom kad god ste mu uputili toplu reč podrške ili pohvale. Čak se i ljute, nelagodno se meškoljeći u foteljama, ali budite sigurni da se oni samo pretvaraju da mogu da žive bez lepih reči, a u suštini imaju očajničku potrebu da ih neko pohvali kazujući im kako su pametni, lepi, zgodni i uspešni.

Vodolija

Originalan je i ekscentričan, simpatičan, prepun ironije, dvosmislenih upadica, ležerne boemštine, žene ga obožavaju i vole da budu u njegovom društvu. Savremen je, sklon slobodnim vezama. Ako je oženjen, odan je porodici. Treba mu žena koja će da ga razume i da ga prati.

Ovaj muškarac je jako emotivan, human, iskren, pa bi zbog svoje eksplozivnosti morao da bude i obazriviji. Zna naglo da prasne, u tmurnom raspoloženju često može da izgovori mnoge grube i nespretne reči. U društvu veseljaka je kolovođa, neposredan, spontan, intiman. U iznenadnim trenucima nepotrebno zna da se žrtvuje, ne traži nikakva priznanja za to i najčešće se odnosi ležerno prema životu.

Svoju odlučnu i svojevoljnu prirodu u trenutku velikih ljubavi zna potpuno da gurne u drugi plan žrtvujući se materijalno i moralno za ženu koju voli. Obično svoje voljene partnerke uspeva da zatrpa sitnicama koje njihov život čine srećnijima, ali zbog svoje sebičnosti u stanju je potpuno da izoluje svoju partnerku da je ne bi ni sa kim delio.

Ribe

Muškarac Riba može da bude sve što (ne) želite! Privlačan, simpatičan, duhovit i donžuanski tip. Priroda mu je izuzetno strastvena, ali teško otvoreno iskazuje ono što oseća. Teško ga je voleti, a razumeti još teže. Romantičan je i sentimentalan, on izabranicu svog srca stavlja na pijedestal. Obožava misteriozne i jake žene. Žena će ga morati glasno da ga hvali, naravno, najžešće od svega njegovu muškost i ljubavničke kvalitete jer samo na taj način muškarac Riba stiče sigurnost. Treba uvek da ima pored sebe energičnu, strastvenu i inteligentnu ženu koja ga razume i voli i koja suptilno vlada njim vodeći ga prema realnijem i pozitivnijem shvaćanju života.

Često ovaj muškarac deluje zagonetno, mutno, odsutno, nepraktično. O, to se ženama jako sviđa. „Daje puno, a traži malo“, tako on sam sebe doživljava…

Jao, koje otrežnjenje nakon nekog vremena. Ako hoćete da ih nakon „pregleda“ menjate, on neće pristati na to. Žene tada svesno zažmure i nastave da žive s njima i za njih. Zapravo one se njima prilagođavaju… trajno, prenosi Stil.

