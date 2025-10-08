Muškarci rođeni su ovom znaku su najveći egoisti: Zbog sebičnosti i emotivne hladnoće nijedna veza im ne uspeva

Veruje se da su pojedinci određenih horoskopskih znakova skloniji sebičnom ponašanju. Izgradnja odnosa sa njima može biti izazovna, jer imaju tendenciju da se fokusiraju isključivo na sebe.

Astrolozi izdvajaju četiri horoskopska znaka čiji pripadnici, prema analizi, često pokazuju narcisoidne crte: emotivnu hladnoću, sebičnost u odnosima i sklonost da partnerku tretiraju površno ili kao statusni simbol.

Strelac — harizmatičan ali površno vezan

Muškarci Strelčevi privlače pažnju i lako osvajaju, ali često nisu spremni na ozbiljnu posvećenost; kada izgube interes, mogu se udaljiti ili biti neverni, što ih čini izazovnim partnerima za stabilnu vezu.

Devica — brine o izgledu pa zaboravlja na partnerku

Muškarci Device ponekad se toliko oslanjaju na svoj šarm i urednost da postaju samoljubivi; u vezama mogu zahtevati da ih se obožava i posmatrati partnerku više kao nagradu nego kao ravnopravnog saputnika.

Vodolija — hladna distanca i nezainteresovanost za ranjivost

Vodolije mogu delovati brižno i odgovorno, ali ako nisu zadovoljne, brzo pokazuju ravnodušnost i sebičnost; retko otkrivaju ranjivost, pa partnerke često osećaju emotivnu udaljenost i nedostatak podrške.

Ribe — slobodnog duha koje ne podnose kontrolu

Muškarci Riba su nezavisni i ne podnose kontrolu, često pribegavaju manipulaciji i vođeni sopstvenim potrebama zanemaruju emocije partnerke; u ekstremnim slučajevima to ih čini narcisoidnim i neosetljivim za tuđe želje.

Ovi astrološki obrasci nisu sudbina, već sklonosti koje se mogu prepoznati i korigovati kroz rad na odnosima i iskrenu komunikaciju

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com