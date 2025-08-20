Muškarci rođeni u ova 4 znaka pravi su otrov za žene: Pravi su srcelomci sa posebnom taktikom

Njihova želja za uzbuđenjem i avanturom može ih navesti da daju prioritet svojim potrebama u odnosu na potrebe svojih partnera

Da li se plovite burnim vodama ljubavi i veza? Astrologija je dugo bila vodič za razumevanje osobina ličnosti, tendencija i potencijalnih ishoda u različitim aspektima života, uključujući i ljubav.

Ovom prilikom ulazimo u carstvo astrologije da bismo otkrili 4 horoskopska znaka koja vole da slamaju srca.

Škorpija

Škorpije su poznate po svojoj intenzivnoj strasti i magnetnim ličnostima. Međutim, njihove duboke emocije ponekad mogu dovesti do ljubomore, posesivnosti, pa čak i manipulacije u odnosima. Oni žude za lojalnošću i sami mogu biti žestoko odani, ali svađa sa Škorpijom može osloboditi njihov otrov.

Blizanci

Blizanci su šarmantni i prilagodljivi, ali njihova dvojna priroda može ih otežati za otkrivanje. Oni cene slobodu i raznolikost, što se ponekad može pretvoriti u strah od posvećenosti ili sklonost da im lako dosadi u vezama. Njihova neodlučnost i nemirna energija mogu dovesti do toga da se njihovi partneri osećaju emocionalno zanemarenim ili neispunjenim.

Ovan

Ovnovi su strastveni i energični ali takođe mogu biti impulsivni i skloni brzim temperamentima. Njihova želja za uzbuđenjem i avanturom može ih navesti da daju prioritet svojim potrebama u odnosu na potrebe svojih partnera, uzrokujući sukobe i nesporazume. Vatrena priroda Ovna može zapaliti intenzivne ljubavne veze, ali može dovesti i do vatrenih raskida.

Ribe

Ribe su saosećajne i empatične duše, koje često traže duboke emocionalne veze u svojim odnosima. Međutim, njihova osetljiva priroda može ih učiniti ranjivim na manipulaciju i prevaru. Sklonost Riba da idealizuju svoje partnere može ih dovesti do toga da zanemare crvene zastavice ili ostanu u nezdravim vezama predugo, što na kraju dovodi do slomljenog srca, navodi Astro Talk.

