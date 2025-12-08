Muškarci u ova 3 znaka prevrtljivi su, ali i šarmantni: Žene „padaju“ na njihovu harizmu

Danas žele jedno, sutra drugo, a prekosutra sve preispituju. Harizmom osvajaju žene. Ribe, Lavovi i Ovnovi prevrtljivi su ali imaju svoj šarm.

Prevrtljivi su ali i šarmantni. Ovnovi, Lavovi i Ribe imaju specifičnu harizmu na koju posebno „padaju“ žene.

Danas žele jedno, sutra drugo, a prekosutra sve iznova preispituju. Njihova priroda je dinamična, promenjiva i ponekad nepredvidiva pa često ne znate šta da očekuje od njih. Na njih posebno „padaju“ žene…

Ova tri horoskopska znaka poseduju posebnu harizmu na koju padaju žene, ali i crtu prevrtljivosti…

1. Ovan – dinamičan, strastven, bezobziran u ljubavi

Kada se radi o udvaranju, Ovan je direktan i agresivan. Što vam je pristup jači, to bolje. Ovnovi su podložni i komplimentima. Oni žele da čuju da su najprivlačnije osobe na planeti.

Ali slobodno mu se možete suprotstaviti. Njima su rasprave vrlo privlačne. Na taj način ćete perfidno stići do njegovog srca…

Ovnovi se obično zaljubljuju brzo, intenzivno i celim svojim srcem. Odnos s njima je dinamičan i strastven, a njihova osećanja su ekstremno duboka.

Ipak, oni su vrlo bezobzirni u ljubavi. Borbe s njima su prilično česte, tako da začarani krug svađe i mirenja može trajati duže vreme. Ili, dok strast ne nestane. Prevrtljivi su i čim se to dogodi, oni će prekinuti vezu i tražiti nekog drugog.

Oni mogu funkcionisati samo s nekim ko je stalni izazov za njih.

2. Lav – željan pažnje i neizmerno tvrdoglav

Harizmatičan i željan pažnje, Lav ima ogromno poverenje u svoje sposobnosti. Optimističan i nezavistan, lako postaje centar pažnje i zna kako da ostane tamo.

On je odgovoran u vezi, ali loše može tretirati svoje podređene. Neizmerno tvrdoglav, jedva prihvata poraz i neuspeh.

Partneri moraju da shvate njegovu strast za uspehom u životu i treba uvek da budu spremni da laskaju i ohrabruju. Najgora stvar koju možete da učinite s Lavom je da ga ignorišete ili ne primećujete njegova postignuća. Ako želite da osvojite Lava, to će biti teška borba.

Stoga vam odmah kažemo da je najpametnije da odustanete.

3. Ribe – ima tendenciju da laže i bude licemeran

Muške ribe vole da zavode i retko u to uključuju emocije. Možda dosta kasnije, ali i tad je pitanje.

One imaju toliko galantan stav, tako da se svaka žene na kratko oseti kao da je jedna i jedina. To je samo taktika, kako bi se njegove partnerke bolje opustile i prepustile.

Muškarac Riba ima tendenciju da laže i bude licemeran.

On se ne zaljubljuje lako, potrebno je mnogo truda i strpljenja da se izgradi solidna veza sa njim.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com