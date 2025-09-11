Muškarci u ova 4 znaka čuvaće vas kao kap vode na dlanu, a kod jednog osećaćete se voljeno i posebno

Tražite li dečka koji će vas držati kao kap vode na dlanu? Želite li da nađete kralja koji će vas tretirati kao kraljicu? Izaberite muškarca koji je rođen u jednom od ovih znakova, oni su pažljivi, odani i spremni učiniti sve kako bi njihov odnos bio ispunjen toplinom i podrškom.

Prema astrologiji, upravo ovi znakovi poznati su po tome da partnerke drže kao kap vode na dlanu.

Rak

Rak će za vas bukvalno skinuti i zvezde sa neba ako treba. Njemu je važno da se osećate lepo, voljeno, poželjno. Vaše zadovoljstvo njemu je na prvom mestu. Pružiće vam ljubav i podršku.

Njihova najveća snaga leži u sposobnosti da osete potrebe druge osobe i pruže joj podršku a da to ne mora i da izgovori. Rakovi su zaštitnički nastrojeni i kada vole, onda to rade iskreno i bez zadrške.

Lav

Pružiće vam sve ali isti tretman očekuje i on od vas. Njihova velikodušnost i želja da pružaju najbolje od sebe čine ih partnerima koji nikada ne dopuštaju da se njihova partnerka oseća zanemareno. Lav uvek želi da osoba pored njega zna koliko je posebna.

Jarac

Deluje hladno, ali to je samo maska ispod koje se krije emotivno biće koje će vam se maksimalno posvetiti. Na prvi pogled hladan, ali izuzetno odan i pouzdan. Kada se zaljubi, Jarac muškarac postaje tiha snaga iza svoje partnerke, uvek je tu, uvek spreman da pomogne.

Njegova ljubav je diskretna, ali trajna.

Ribe

Kraj njih osećaćete se istinski voljeno i posebno. Učiniće sve da vam osmeh nikad ne silazi sa lica. Ne štede ni novac ni emocije na one koje vole.

Na kraju, ovi muškarci ne prave spektakl od ljubavi, oni je žive kroz poštovanje, nežnost i doslednost. Ako si u vezi s nekim od njih, verovatno već znaš koliko pažnje posvećuju svakom detalju.

