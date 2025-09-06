Najbolje kombinacije znakova horoskopa za ljubav i seks. Otkrijte s kim ceo život možete da imate najviše strasti u krevetu!

Najbolje kombinacije Zodijaka: Lav i Vaga do kraja svog života, Vage će srodnu dušu pronaći u vrckastim Blizancima, susret Device i Bika često ispadne fatalan, a Rakovi i Škorpije imaće slična seksualna maštanja.

Astrološki gledano, kompatibilnost u seksu zavisi od mnogo faktora, ali ako gledamo samo znakove Zodijaka i njihove lične karakteristike, neki parovi se ističu po strasti, hemiji i uzajamnom razumevanju tela i želja.

Ovan

Najbolje kombinacije: Ovnovi će se odlično slagati s Blizancima, s kojima će imati kvalitetnu komunikaciju i razumevanje, a i s Lavovima, s kojima ih očekuje usklađen osećajni život. Seksualno čine savršen spoj. Nadahnut odnos Ovnovi će imati i sa Strelcima – spontano se privlače čim se ugledaju. Zajednička im je ljubav prema putovanjima, zabavi i društvu. Skoro savršenu ljubavnu kombinaciju Ovan će imati s Vodolijama. Kod njih retko ima ljubomore i daju sebi dovoljno slobode, a s godinama postanu neraskidivo povezani.

Najbolji za seks: Vaga. Odnos im je prožet suprotnostima, ali se nadopunjavaju. Vaga zna da popusti, što Ovnu odgovara. Seks im je buran, ali odličan.

Bik

Najbolje kombinacije: Nežan i topao odnos Bikovi će imati s Rakovima. Iako im je odnos bez prevelike vatre i uzbuđenja, veže ih ljubav prema porodici i deci. Oboje vole sigurnost doma i verni su jedno drugom. Čvrst odnos Bikovi će imati i s Devicama. Poštuju se, iskreni su i verni jedno prema drugom. Strastven odnos imaće s Jarcima, a kako oboje vole miran i siguran život, zajedničkim će snagama stvoriti mnogo toga. Seks im je jako dobar, a i retko se svađaju. Nežan, intuitivan odnos u kojem ima obilje romantike imaće s Ribama. Bik zna da prašta, a Riba da trpi. U seksu se dobro nadopunjuju, oboje su mazni, ali i erotični, piše Miss7zdrava.24sata.hr.

Najbolji seks: Škorpija. Ili se vole ili mrze – sredine nema. U seksu se odlično slažu i to ih drži zajedno.

Blizanci

Najbolje kombinacije: Dobro slaganje će imati s Ovnom pa će to biti skladan par koji se dobro razume. Oboje su komunikativni i zabavljaju jedno drugog. Druželjubivi su i veseli, vole izlaske i putovanja, a i u seksu se dobro nadopunjuju. S Lavom će takođe imati dobre odnose. Spaja ih lakoća komunikacije i razumevanja, a u seksu su oboje nezasiti. Solidno slaganje Blizanci će imati i s Vagama. Odlično se sporazumevaju, planiraju i dogovaraju. Zabavni su, a i u intimnom životu imaju mnogo dinamike. Lepo se slažu i u krevetu, udovoljavajući jedno drugom. Blizanci se odlično slažu i s Vodolijama pa postaju zabavan par koji je stvoren jedno za drugo. Oboje su nemirni, vrckavi, željni akcije i uzbuđenja.

Najbolji za seks: Strelci. Čim se ugledaju, privlače se kao magnet. Puni su suprotnosti, svađaju se, a mire u krevetu. Neizvestan odnos. Lav voli privatnost, a Devica vrata doma otvara prijateljima

Rak

Najbolje kombinacije: Stabilnu vezu Rak će imati s Bikom. Oboje su veliki gurmani i uživaju u dobrom jelu, a znaju da ugađaju i popuštaju. Poštuju se i lepo se slažu. Rak se dobro razume i s Devicom, naročito ako uspe da izađe na kraj s Devičinom sumnjičavom prirodom. Oboma je potrebno mnogo sigurnosti i to daju jedno drugom u neograničenim količinama, što ih još više povezuje. Ali možda će najpotentniji odnos imati sa Škorpijom. Oboje su emotivni, čitaju jedno drugo kao otvorenu knjigu. U seksu su vatreni i bez mnogo reči ispunjavaju jedno drugom želje i potrebe. Kad se Rak susretne s Ribom, često to bude ljubav na prvi pogled. Oboje su intuitivni, mazni i nežni – vrlo su slični. Poštuju mišljenje onog drugog.

Najbolji za seks: Jarac. To je strastven odnos nabijen vrelim emocijama. S vremenom se smire, bolje upoznaju i postanu privrženiji.

Lav

Najbolje kombinacije: Spoji li se Lav s Ovnom, biće to strastvena veza u kojoj dominira snažna fizička privlačnost. Ne mogu jedno bez drugog, a uspešni su i kao poslovni partneri. Veza s Blizancima takođe će biti lepa, jer će biti odličan spoj intelekta i snage. Interesi su im zajednički, a fizički privlačnost snažna. Oboje su maštoviti i razigrani i znaju dobro da se zabave, pa im veza frca pozitivnom energijom. Uđe li Lav u vezu s Vagom, biće jako kompatibilni. Oboje su društveni i vole život na visokoj nozi. Seksualno se sjajno slažu. Drže se za ruke i kad su već stariji ljubavni par. Odnos koji obećava biće i onaj sa Strelcom. Oboje su dinamični i društveni. Slažu se i u postelji. Strelac traži akciju, a Lav mu to zna pružiti.

Najbolji za seks: Vodolija. Snažno se privlače već na prvi pogled. Uz mnogo kompromisa s obe strane, mogu da imaju skladnu vezu. Čak i ako prekinu odnos, opet se vraćaju jedno drugom.

Devica

Najbolje kombinacije: Susret s Bikovima za Device često bude fatalan. Odlični su prijatelji, bračni partneri i ljubavnici, a lako se združe i u poslovne partnere. Oboje na život gledaju realno, vrlo su slični, a kako su i strastveni, ni u postelji im ne manjka inspiracije. Lepo slaganje imaće i s Rakom. Oboje su ranjivi i osetljivi i paze da jedno drugog ne povrede. U seksu će se jako dobro slagati sa Škorpijama. Devica je nešto sramežljivija pa je čulna Škorpija oslobađa svih emotivnih kočnica. I Jarac je jedan od partnera s kojim Devica može imati lepu vezu. To će biti stabilan odnos u kojem ima mnogo međusobnog uvažavanja i poštovanja.

Najbolji za seks: Ribe. Snažno se privlače i imaju odnos prožetim strašću i romantikom.

Vaga

Najbolje kombinacije: Lep i sadržajan odnos Vage će imati s Blizancima. Oboje su komunikativni, zabavni i druželjubivi i sličnih su pogleda na život. Retko kada si prigovaraju, uglavnom dobra veza koja s godinama biva sve čvršća. Dobro slaganje imaće i s Lavom pa će uživati jedno u drugom. Vrlo su slični i pružaju si potporu. Vaga se divi Lavu u čemu on uživa i uzvraća na isti način. Sa Strelcom će Vaga imati prijatnu, zabavnu i izuzetno seksualnu vezu. Oboje su društveni i znaju da se zabave. I s Vodolijom se Vaga lepo slaže pa su kao stvoreni jedno za drugo. Stalno se zavode i šarmiraju i jako su kompatibilni. Seks im je strastven i nikad si ne dosade.

Najbolji za seks: Ovan. Snažno se privlače, strasti sevaju u krevetu i tu se najbolje slažu. Često se svađaju, ali i brzo mire.

Škorpija

Najbolje kombinacije: Škorpije se jako lepo slažu s Rakovima. Oboje su istih maštanja i želja u seksu. Nadopunjavaju se, podupiru jedno drugog pa izgrade odnos pun poverenja. Njihova je veza uzbudljiva, nikako ne mogu da dosade jedno drugom. Škorpija će solidan odnos imati i s Devicama. Ali oboje su zlopamtila i stalno nešto prigovaraju. Ali kako se telesno snažno privlače, brzo se pomire u spavaćoj sobi. Veza s Jarcem brzo će postati čvrsta, a kako su oboje posesivni i teško praštaju, paze da jedno drugog ne povrede. Ali najbolje će slaganje imati s Ribom. Oboje traže mnogo ljubavi i pažnje i to si daju u velikim količinama.

Najbolji za seks: Bik. To je prava fatalna veza puna uzbuđenja i strasti. Prekinu, pa se opet spoje novim žarom. U krevetu su oboje neutaživi i glasni.

Strelac

Najbolje kombinacije: S Ovnom će imati strastvenu vezu. Oboje su temperamentni, bučni i svadljivi, ali se i brzo pomire. Ovo je veza koja može dugo da traje jer se privlače kao magnet. Dobru vezu imaće i s Vagom, ali kako oboje vole društvo i zabavu, lako se mogu okrenuti nekom drugom. Odlična astrološka kombinacija su i Strelac – Lav. Oboje vole društvo i zabavu. U seksu su vatreni i željni jedno drugog. Odnos prožet razumevanjem imaće i s Vodolijom. Oboje su liberalnih shvatanja pa jedno drugom daju slobodu.

Najbolji za seks: Blizanci. Fizička privlačnost javlja se već na prvi pogled. Različiti su, ali odlično se nadopunjuju.

Jarac

Najbolje kombinacije: Odlično slaganje Jarac će imati s Bikom. Oboje su praktični i realni, lako se dogovaraju oko svega. I u seksu su kompatibilni, a s godinama njihova veza postaje još dublja i bliskija. Skladan odnos očekuje ih i s Devicama. Imaju sličan stav prema životnim vrednostima. Intuitivnu vezu imaće i s Ribama. Nežna će Riba podržavati Jarca u karijeri, a ovaj će to znati da ceni.

Najbolji za seks: Rak. Taj znak ceni Jarčevu ekonomičnost, ali mu zamera na hladnoći. Ali s vremenom, Jarac postaje otvoreniji, a seksualni odnosi sve burniji.

Vodolija

Najbolje kombinacije: Kad se susretnu Vodolija i Ovan, ko koga više privlači teško je reći. Oboje su dinamični i energični i odgovaraju jedno drugom. Ni s vremenom se njihov zanos i ljubav neće ugasiti. Odlične odnose Vodolija će imati i s Blizancima. Biće to zabavan i zanimljiv par, a kako su oba znaka individualisti neće sputavati jedno drugog. Ako se posvađaju, brzo se pomire i obnove poverenje. Slično će biti i ako su u vezi s Vagom. Lepo će se slagati i ako su u vezi sa Strelcom. Znaju dobro da se zabave i imaju sličan smisao za humor.

Najbolji za seks: Lav. U seksu su savršeni partneri. Iako različiti, spaja ih snažna hemija privlačnosti. Stalno ratuju, svađaju se i mire, ali ostaju zajedno do kraja jer ne mogu jedno bez drugog.

Ribe

Najbolje kombinacije: Jako dobro slaganje imaće s Bikom. Biće to kvalitetna veza pod uslovom da je Bik taj koji rešava sve probleme. Oboje su kućni tipovi i privrženi jedno drugom. Veza im odiše skladom, romantikom i nežnošću. Vrlo emotivan odnos imaće se Rakom. Susretnu li se s Škorpijom, razumeće se i bez glasnog izražavanja svojih želja. Jedina smetnja odnosu je to što su oboje ljubomorni, ali srećom brzo se pomire.

Najbolji za seks: Devica. Devica će Ribi dati čvrst oslonac, a u krevetu će sevati iskre strasti.

