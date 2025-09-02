Najbolje ljubavnice rađaju se u ova 3 znaka, one nisu za amatere i muškarce slabog srca!

Muškarci se lepe za njih jer su šarmantne i nepredvidive.

U nekim znakovima horoskopa žene se ističu kao majstori ljubavi i strasti! Njihova prirodna harizma i jedinstveni energetski potencijal čine ih nezaboravnim ljubavnicima.

Ovan

Žena u znaku Ovna je odlučna, direktna i preduzimljiva ljubavnica, ako ste joj osvojili srce ili uzbunili njene emocije. Inače zna da bude hladna i antipatična i može da ostavi utisak da ne voli muškarce.

Ona je besprekorna glumica, šarmantna, kontradiktorna i veoma temperamentna. Ona nije za amatere ili ljude slabog srca.

Mars, planeta koja podstiče senzualnost ovog znaka, čini od njih amazonke u punom galopu – do poslednjeg daha. Krote se nežnošću ali i autoritetom.

Bik

Predstavnice ovog znaka plene pažnju okoline svojom pojavom, svesne svoje ženstvenosti koja zrači iz njih. One su jednostavno, šik.

Venera ih je obdarila veštinom zavođenja. Ako želi da zainteresuje muškarca, ona jednostavno usmeri svoje antene ka njemu. Dovoljno je da na čaroban način prekrsti noge.

Blizanci

Ova žena je vrlo inteligentna i duhovita, rođena da osvaja iako nije naročito senzualna. Muškarci se lepe za nju jer je veoma šarmantna i nepredvidiva.

Njenom muškarcu će izgledati kao da svako veče izlazi sa drugom devojkom… kao da je ceo harem u njoj jednoj, uvek gleda ispred sebe, uvek željna izazova.

Ona od muškarca, pre svega, zahteva da je na njenom intelektualnom nivou. Ako ga pronađe, s njim će rado uleteti u ljubavnu igru, koja će odisati radošću.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com