Najbolji Dan zaljubljenih 2026, 3 znaka privlače najviše pozitivne energije: Ljubav im je u vazduhu!

Najbolji Dan zaljubljenih 2026. imaće Ribe, Lav i Jarac. Danas ih ljubav okružuje sa svih strana, prosto visi u vazduhu.

Tri horoskopska znaka imaju najbolji Dan zaljubljenih 2026. godine, kada je Venera, planeta ljubavi i poklona, „najbolja“ u Ribama, prema rečima astrologa po imenu Mej.

Kao što je Mej objasnila u videu, zapravo ne postoji „predodređenija i romantičnija“ energija od one koju doživljavamo 14. februara. Iako svi imaju koristi od ljubavi koja je u vazduhu ovog Dana zaljubljenih, ovi astrološki znaci privlače ubedljivo najviše pozitivne energije. Kao što je Mej rekla, „ljubav je u vazduhu“.

1. Jarac – veoma srećan ljubavni život

Imaš najbolji Dan zaljubljenih 2026. Prema rečima astrološkinje Elizabet Brobek, „Vaš ljubavni život će biti veoma srećan.“

„Tokom ovog vremena“, dodala je astrološkinja, „vrlo je verovatno da ćete privući nove ljude u svoj život. Nećete samo imati veliku sreću, već možete otvoriti i velika vrata mogućnosti za sebe i biti deo svog života na duge staze.“

Ne dozvolite da ovaj trenutak propadne! Iako može izgledati kao prolazan trenutak, bilo koja osoba ili prilika koja uđe u vaš život 14. februara imaće trajan efekat na vaš život. U stvari, „trenutno doživljavate jedno od najboljih vremena za svoj ljubavni život u narednih 12 godina“, što ovaj Dan zaljubljenih 2026. čini posebnim za vas.

2. Lav – ovo nije samo prolazna romansa

Imate mnogo čemu da se radujete 14. februara, Lave, jer ćete imati najbolji Dan zaljubljenih 2026. Prema Brobeku, „imaćete veliko poboljšanje ljubavnog života“ tokom Dana zaljubljenih ove godine.

Upravo sada, Brobek je objasnio da prolazite kroz potpunu transformaciju jer se više fokusirate na partnerstva i veze. Dok stigne Dan zaljubljenih, „mogli biste se naći u novoj vezi, koja će se uglavnom fokusirati na romansu i vaš ljubavni život“.

Prema Mej, ovo nije samo prolazna romansa. Ljubav koja vam sada stiže je ona koja vas „menja na ćelijskom nivou“, kako je Mej objasnila. Zahteva izvesnu ranjivost od vas, ali će se isplatiti.

3. Ribe – magnetni sjaj i više romantike

Sa planetom ljubavi u vašem znaku, Ribama, imate najbolji Dan zaljubljenih 2026. Trenutno doživljavate „magnetni sjaj“, objasnila je Mej.

Dakle, čak i ako su vam se prethodnih nekoliko Dana zaljubljenih činili bezizražajnim, ne očekujte istu energiju ove godine. Prema Brobeku, „otkrićete da ćete biti pozvani negde, dobro ćete se zabaviti dok ste tamo“.

Astrolog je dalje naglasio da tokom ovog vremena očekujte mnogo više romantike jer spontanost ulazi u vaš život. Bilo da se radi o druženju sa prijateljima ili nečemu neobičnom, vi ste jedna od srećnijih osoba u ovom periodu.

A ako još niste u vezi, ne očekujte da ćete dugo biti sami. Vaš ljubavni život se pojačava od Dana zaljubljenih do leta. A najbolji deo je što „bićete izabrani bez potrebe da se sami borite“, objasnila je Mej.

(Krstarica/YourTango)

