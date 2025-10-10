Najbolji i najgori muški horoskopski znaci u braku: Evo ko je san svake žene, a ko noćna mora

Astrolozi tvrde da se muški horoskopski znaci u braku ponašaju veoma različito. Dok jedni pružaju sigurnost, ljubav i stabilnost, drugi često donose izazove i nesigurnost u partnerski odnos.

Rak — idealan suprug

Rakovi su poznati po svojoj emotivnoj prirodi i posvećenosti porodici. Oni su brižni, verni i spremni da učine sve kako bi partnerka bila srećna. Njihova najveća snaga je sposobnost da stvore topao dom i osećaj sigurnosti.

Bik — pouzdan i stabilan

Bikovi su praktični i odani. U braku se trude da obezbede materijalnu i emotivnu sigurnost. Iako ponekad mogu biti tvrdoglavi, njihova lojalnost i istrajnost čine ih jednim od najboljih partnera za dugoročan odnos.

Lav — voli pažnju, ali i daje ljubav

Lavovi su strastveni i velikodušni, ali često žele da budu u centru pažnje. U braku umeju da budu zaštitnički nastrojeni i puni ljubavi, ali partnerka mora da bude spremna na njihovu potrebu za divljenjem.

Strelac — slobodoljubiv i nepredvidiv

Strelčevi teško podnose ograničenja i rutinu. Iako mogu biti zabavni i avanturistički nastrojeni, u braku često deluju nestalno. Njihova potreba za slobodom može stvoriti osećaj nesigurnosti kod partnerke.

Blizanci — neuhvatljivi i promenljivi

Blizanci su šarmantni i komunikativni, ali njihova promenljiva priroda može biti izazov u braku. Često im je teško da se potpuno posvete, pa partnerka može imati osećaj da nikada ne zna na čemu je.

Vaga — sjajan ljubavnik, ali ne baš za brak

Kao i Blizanci, pripadnik ovog znaka nije naročito „materijal za brak“. Ako je voleo da flertuje pre braka, nastaviće to da radi, ali ga to ne sprečava da i sam bude ljubomoran. Međutim, dobro je da ga supruga s vremena na vreme zadirkuje i provocira, to ga drži zainteresovanim. Odličan je ljubavnik i voli da unosi novine u seks.

Jarac — ozbiljan i odgovoran

Jarčevi su posvećeni i odgovorni partneri. Njihova ambicija i želja za stabilnošću čine ih pouzdanim supruzima. Ipak, ponekad mogu delovati hladno jer emocije ne pokazuju lako.

Ovan — dominantan dok traje strast

Neće ga biti lako „uhvatiti“ u brak, ali ako se strastveno zaljubi, neće mnogo razmišljati i možda će odlučiti da se oženi nakon kratke veze. Ne beži od svojih obaveza i voli da dominira, i želi lepu i inteligentnu ženu kojom će se pokazati, a ako se strast stiša – mogao bi da potraži uzbuđenje van braka.

Devica — najbolji roditelj i odan partner

Jedan je od najodanijih muškaraca Zodijaka. Nije posesivan, ali nije ni posebno strastven. Često je konzervativan i ima krute stavove, ali njegova ljubav i briga su nesumnjivi. Fantastičan je kao roditelj, što ženu čini još više zaljubljenom u njega.

Škorpija — život s njim nikad nije dosadan

Muškarac rođen u ovom znaku uvjerljivo je najposesivniji i najskloniji ljubomori u Zodijaku. On je vrlo strastven, a uprav to to je cijena koja se plaća za intenzitet osećanja kojim obasipa svoju bolju polovinu. Red svađa, red seksa, red maženja, red nežnosti – život s njim nikad nije dosadan.

Vodolija — nije svaka žena za njega

Zabavan je i zanimljiv, a deca mu mnogo znače. Potrebna mu je žena koja ga dobro razume i prihvata njegove metode funkcionisanja, koje su često drugačije od drugih.

Ribe — stvoren za ženu

Muškarac ovog znaka je stvoren za ženu – sposoban je da se posveti ženi koju voli i da joj pruži svu ljubav na svetu bez straha da će to ugroziti njegovu muškost ili ga učiniti „kučkom“. Uživa u provođenju vremena sa porodicom, a jedan je od onih koji su najmanje skloni varanju. Međutim, traži i jednaku posvećenost sa druge strane.

Najbolji muževi među horoskopskim znacima su Rak, Bik i Jarac, jer donose sigurnost i stabilnost. S druge strane, Blizanci i Strelčevi mogu biti najizazovniji partneri zbog svoje nestalne prirode. Lav se nalazi negde između — pun ljubavi, ali i želje za pažnjom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com